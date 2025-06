Bisceglie pronta ad ospitare le Festa Provinciale dello Sport

Sarà una giornata all’insegna dello sport, della partecipazione, dell’inclusione e del divertimento quella in programma domenica 15 giugno all’area polifunzionale di Bisceglie, con il coinvolgimento di circa trenta società del territorio nella Festa Provinciale dello Sport, organizzata dal Comune di Bisceglie in collaborazione con il CONI Puglia e il CONI Bat.

Dalle ore 18 alle 21, l’area di via San Martino si trasformerà in un grande villaggio dello sport: dimostrazioni, esibizioni, prove aperte per bambini e adulti permetteranno a tutti di avvicinarsi a tante discipline diverse, dal calcio alla ginnastica, passando per arti marziali, pallavolo, danza, atletica, tennistavolo, calcio in carrozzina, basket, scherma e molto altro. Saranno consegnati riconoscimenti a tutte le associazioni partecipanti, per il loro impegno quotidiano nella promozione dei valori e dell’educazione attraverso lo sport.

Saranno presenti il presidente del CONI Puglia, Angelo Giliberto, il delegato provinciale del CONI, Antonio Rutigliano, oltre al Sindaco Angelantonio Angarano, all’Assessore allo Sport Maurizio Di Pinto e alla professoressa Tiziana Palazzo. La festa dello sport rientra infatti nelle iniziative in memoria di Sergio Cosmai, cittadino biscegliese assassinato dalla ‘ndangheta nel 1985 per il suo impegno nel carcere di Cosenza, che era un amante di varie discipline sportive che praticava.

A chiudere la serata, dalle ore 21, il concerto dei “Bambini di Vasco”, una delle più apprezzate cover band di Vasco Rossi. Sarà inoltre attiva un’area food curata da Assolocali e Confcommercio Bisceglie. La manifestazione sarà presentata dai giornalisti sportivi biscegliesi Mino Dell’Orco, Vito Troilo e Gianluca Valente.