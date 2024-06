Bisceglie pronta ad ospitare il Puglia5 International Futsal Clinic

Tutto pronto per la quarta edizione del Puglia5 International Futsal Clinic che vedrà la città di Bisceglie riferimento sabato 22 e domenica 23 giugno per i tecnici di calcio a 5 che vorranno approfondire le proprie conoscenze.

Il progetto, portato avanti dai giornalisti Gianluca Valente e Davide Menolascina, vede arrivare nella città dei Dolmen come relatori tre tecnici di Serie A: il brasiliano Sylvio Rocha totem della Came Dosson, Fausto Scarpitti tecnico molisano che nella stagione appena conclusa ha portato l’Italservice Pesaro ad una semifinale scudetto, ed il pugliese Piero Basile autore di un’ottima stagione alla guida dei campani della Sandro Abate condotti ai playoff dopo l’ottavo posto in regular season.

Puglia5 Internationale Futsal Clinic che si dividerà in due fasi. Una prima parte teorica abbinata ad una seconda pratica sul campo. Mister Rocha argomenterà su “La Fase difensiva in pressione”; Scarpitti relazionerà su “Le transizioni con focus difensivo”, mentre Basile chiuderà con “La costruzione del modello di gioco offensivo”.