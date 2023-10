Bisceglie pareggia in extremis, Don Uva batte l’Acquaviva

Un pareggio al 93′ ed una vittoria all’inglese. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto protagoniste Bisceglie e Don Uva scese in campo nella mattinata di domenica 1 ottobre per disputare i relativi anticipi del quinto turno del campionato di Eccellenza e Promozione.

Pari in rimonta per i nerazzurri che impattano per 2-2 contro il Borgorosso Molfetta nel match disputatosi al “Paolo Poli”. Padroni di casa in vantaggio al 31′ con Ventura il quale finalizza il cross di Vitale. Nella ripresa, dopo 11′ i molfettesi raddoppiano con Taccarelli che batte Addario con una conclusione sottomisura. Il Bisceglie punta a riaprire la contesa riuscendoci al 74′. Marinelli conquista un calcio di rigore, si incarica della battuta Pignataro che lo realizza nonostante De Santis intuisca la traiettoria. La rete siglata galvanizza i ragazzi di Di Meo ed al 93′ Mingiano sigla la rete del 2-2 correggendo il cross di Kone. Con il punto conquistato, il Bisceglie si porta a quota 7 in graduatoria e nel prossimo turno, in programma domenica 8 ottobre, ospiterà al “Ventura” la Virtus Mola.

Quarta affermazione in campionato per il Don Uva. I biancogialli superano per 2-0 l’Atletico Acquaviva con un gol per tempo. Al 43′ Bruno porta in vantaggio i biscegliesi mentre, al 40′ della seconda frazione di gioco, Ricatti mette a segno la seconda marcatura per i locali. Con la vittoria ottenuta sul sintetico del “Di Liddo”, i ragazzi di Capurso si portano a quota 12 punti e domenica prossima è in programma il match d’alta quota con il Troia.

Foto: Emmanuele Mastrodonato