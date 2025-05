Bisceglie ospita le finali regionali Under 15 e Under 17 della Festa del Calcio Giovanile Pugliese 

Lo stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie si prepara a diventare il cuore pulsante del calcio giovanile pugliese. Domenica 11 maggio, l’impianto sportivo cittadino ospiterà le attesissime finali regionali Under 15 e Under 17 della sedicesima edizione della “Festa del Calcio Giovanile Pugliese”, evento che celebra i giovani talenti del panorama calcistico dilettantistico.

Il programma prenderà il via alle ore 16 con la sfida Under 15 tra Levante Azzurro e Soccer Trani. A seguire, alle 18, scenderanno in campo i ragazzi della categoria Under 17 per la finale tra Cosmano Sport Foggia e ancora Levante Azzurro, che proverà a conquistare il doppio titolo nella giornata conclusiva della manifestazione.

L’ingresso è libero e aperto a tutti, con un invito speciale rivolto ai tesserati delle società giovanili pugliesi a partecipare per condividere un momento di sport, aggregazione e sano agonismo.

(Foto: Emmanuele Mastrodonato)