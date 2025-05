Bisceglie ospita la Giornata del Rugby: sport e inclusione alla stadio “Ventura”

Una giornata di sport, inclusione e condivisione quella organizzata dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Rugby – Puglia per domenica 25 maggio, presso lo Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie. L’iniziativa prenderà il via alle ore 9:30 e si concluderà alle 14:30, trasformando il celebre impianto cittadino in un palcoscenico per tutte le categorie rugbistiche.

Il programma della giornata prevede una serie di partite e attività rivolte ai settori maschile, femminile e al rugby tag, coinvolgendo atleti e atlete di ogni età in una grande festa dello sport. L’evento, realizzato con il supporto del Bisceglie Rugby, intende valorizzare il ruolo formativo ed educativo del rugby, da sempre portatore di valori come il rispetto, l’inclusione e il lavoro di squadra.

La manifestazione sarà aperta gratuitamente al pubblico, offrendo a cittadini, famiglie e appassionati la possibilità di assistere alle partite e scoprire da vicino le dinamiche di uno sport che unisce agonismo e spirito di comunità.

«L’obiettivo – dichiarano dal Comitato Regionale FIR Puglia – è quello di creare un momento di incontro e promozione del rugby su larga scala, sensibilizzando giovani e famiglie sull’importanza dell’attività sportiva come strumento di crescita personale e collettiva».

L’appuntamento al Ventura rappresenta dunque un momento di grande rilievo per il movimento rugbistico pugliese e una vetrina importante per le realtà locali impegnate nella promozione dello sport giovanile.