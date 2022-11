Eccellenza: Bisceglie ospita il Polimnia, Unione Calcio affronta Manfredonia nell’anticipo

Due gare tutte da viver per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo sabato 26 e domenica 27 novembre nell’undicesimo turno del campionato di Eccellenza girone A.

I nerazzurri di Cinque mettono nel mirino il settimo acuto in campionato, il terzo al “Ventura” , nel match contro il Polimnia che inizierà alle ore 15.30. Una sfida molto rognosa per il Bisceglie in quanto affronterà una compagine che, solo una settimana fa, ha bloccato sullo 0-0 il Manfredonia ed è imbattuta da 5 gare sebbene occupi la terzultima posizione con 10 punti. Di fronte il miglior reparto difensivo contro la terza peggior difesa. Capitan Di Rito e soci hanno subito solo 1 rete sinora mentre, la compagine barese ben 17 (peggio solo Orta Nova e Vigor Trani).

Anticipo al sabato per l’Unione Calcio che scenderà in campo alle ore 14.30 a San Ferdinando di Puglia ospite della capolista Manfredonia. Gli azzurri vogliono avvicinarsi sempre più alla quarta posizione attualmente distante 2 lunghezze e provare a fare lo sgambetto alla prima della classe dopo averlo fatto al Corato in occasione della prima giornata. I sipontini sono reduci dal pareggio esterno con il Poliminia e, dinanzi al proprio pubblico, hanno sempre conquistato l’intero bottino. Un’autentica corazzata quella biancazzurra che annovera nella sua rosa gente del calibro di Morra, Triggiani, Biason, D’Aiello, Fiorentino e Montrone. Dirigerà l’incontro Edoardo Borello di Nichelino il quale sarà coadiuvato da Mario De Marzo e Davide Bono di Bari.

Foto: Emmanuele Mastrodonato