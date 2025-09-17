Bisceglie ospita il Campionato Italiano di Pump Track: una domenica di spettacolo e adrenalina

Adrenalina, spettacolo e tecnica si fonderanno domenica 21 settembre a Bisceglie, che sarà teatro del Campionato Italiano di Pump Track della Federazione Ciclistica Italiana. L’evento, considerato uno dei più importanti nel panorama del ciclismo giovanile nazionale, si svolgerà sulla pista di Pump Track di via Amando Vescovo, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto per gli appassionati delle due ruote.

Il Pump Track è una disciplina giovane ma in forte crescita, capace di unire velocità, coordinazione ed esplosività. Gli atleti, infatti, affrontano un tracciato caratterizzato da dossi e curve paraboliche senza pedalare, sfruttando esclusivamente la spinta del corpo, il cosiddetto pumping. Una prova che richiede equilibrio, resistenza e grande abilità tecnica, capace di regalare emozioni forti al pubblico.

Alla competizione parteciperanno giovani ciclisti provenienti da diverse regioni d’Italia, pronti a sfidarsi su un circuito impegnativo e spettacolare. L’organizzazione è affidata alla Scuola di Ciclismo “Gaetano Cavallaro” di Bisceglie. L’evento gode del patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Bisceglie.

Il Campionato Italiano non sarà solo sport e competizione: anche questa volta verrà rilanciato lo slogan “Stand for Peace, contro ogni forma di guerre e violenze”, già al centro delle iniziative dedicate agli atleti con disabilità organizzate nelle scorse settimane. Un messaggio forte e universale che intende riaffermare il ruolo dello sport come veicolo di pace, rispetto e solidarietà. L’appuntamento è fissato per le ore 10:00 di domenica, con ingresso gratuito per il pubblico.