Una vittoria ed una sconfitta nel quarto turno del campionato di Eccellenza Pugliese disputatosi nel pomeriggio di domenica 14 settembre. Il Bisceglie centra la quarta affermazione di fila in campionato superando per 2-1 il Massafra e, complice il ko esterno del Canosa, diventa la nuova capolista del torneo. Cade invece l’Unione Calcio battuto in casa per 2-1 dal Bitonto.
I ragazzi di Meo conquistano il quarto successo in altrettante gare sbancando lo stadio “Italia” di Massafra grazie alle reti di Lopez al 12′ della ripresa, Senè all’87’ (sgroppata e conclusione ad incrociare che supera il portiere ospite). Per i padroni di casa invece, gol di Sosa. In pieno recupero il Massafra ha l’occasione per pareggiare ma Maiorino grazia i nerazzurri.
Prima sconfitta stagionale per l’Unione Calcio battuto al “Ventura” per 2-1 dal Bitonto. Ospiti in vantaggio al 5′ con l’ex Pelosi e trovano il raddoppio al 28′ con Palazzo. Gli azzurri tre minuti più tardi, accorciano le distanze con una nuova prodezza di Soldani. A questo punto i biscegliesi provano ad azzerare lo svantaggio trovando chiuso ogni varco.
In classifica, il Bisceglie balza al primo posto con 11 punti mentre, l’Unione rimane a quota 4.
Domenica prossima, 21 settembre, i ragazzi di Di Meo ospiteranno al “Ventura” il fanalino di coda Taurisano mentre, l’Unione Calcio renderà visita al Brilla Campi.
Foto: Emmanuele Mastrodonato