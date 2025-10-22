Eccellenza: Bisceglie e Unione Calcio in campo per gli anticipi del turno infrasettimanale

Non si ferma mai il campionato di Eccellenza Pugliese con le squadre che scenderanno in campo tra mercoledì 22 e giovedì 23 per disputare il decimo turno. Anticipo al mercoledì per Bisceglie e Unione Calcio che se la vedranno rispettivamente con Nuova Spinazzola e Canosa.

Il Bisceglie sarà di scena al “Fasciano” di Spinazzola per affrontare la compagine locale (fischio d’inizio ore 15.30). I nerazzurri mettono nel mirino il settimo successo in campionato per consolidare la vetta della classifica. Non sarà semplice in quanto lo Spinazzola è reduce dal ko esterno con il Foggia Incedit ma punta a proseguire l’imbattibilità casalinga. Si tratta del terzo incontro tra le due squadre in questa stagione agonistica. Il bilancio pende a favore del Bisceglie avendo vinto entrambe le gare di Coppa. Tra i locali milita da qualche giorno l’ex capitano nerazzurro Stefanini. Non sarà dell’incontro Di Fulvio appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. La gara sarà diretto da Claudio Cacciapaglia di Bari affiancato da Rocco Epicoco di Brindisi e Fernando Personè di Lecce.

Quatto ore più tardi sarà la volta dell’Unione Calcio che, al “Ventura” se la vedrà con il Canosa. Gli azzurri arrivano a questo appuntamento forti del buon pareggio contro il Bisceglie e vogliosi di fare lo sgambetto ad una delle tre capoliste. I rossoblù, invece, provengono dal successo per 1-0 con il Mola e puntano a conquistare l’intera posta in palio per mantenere la vetta. Il pericolo numero 1 si chiama Matteo Di Piazza top-scorer del campionato con 8 reti. Il Canosa annovera gente del calibro di Strambelli, De Gol (squalificato), Caputo, Aguilera, Tarolli, Montinaro e Murilo Gomes. La squadra ospite è allenata da De Candia che, lo scorso anno, ha vinto il campionato con il Barletta. Antonio Paolillo di Barletta è l’arbitro designato per l’incontro e sarà coadiuvato da Francesco Tullo di Bari e Francesco Pio Taglia di Foggia. (Foto: Emmanule Mastrodonato)