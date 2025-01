Bisceglie nella tana dell’Arboris Belli, Unione ospita Ginosa

Non si ferma un attimo il campionato di Eccellenza. Difatti, nel pomeriggio di giovedì 30 Gennaio, Bisceglie e Unione, scenderanno nuovamente in campo per disputare la ventisettesima giornata del massimo torneo regionale. Entrambe le gare inizieranno alle ore 15.00.

I nerazzurri di Di Meo vogliono proseguire la striscia di imbattibilità nella trasferta di Alberobello per affrontare il fanalino di coda Arboris Belli. Una ghiotta occasione per conquistare ulteriori punti e magari rosicchiarne qualcuno nei confronti delle squadre che la precedono. La compagine di casa ha conquistato sinora 8 punti frutto di una vittoria (contro il Canosa), cinque pari e venti sconfitte. La partita, che si giocherà al “Giuseppe Scianni-Carlo Ruggieri”, sarà diretta da Giovanni Cosimo Morfeo di Brindisi affiancato da Ruggiero Doronzo e Pierluigi Mazzarelli di Brindisi.

Obiettivo riscatto per l’Unione Calcio che ospiterà al “Di Liddo” il Ginosa con il chiaro obiettivo di tornare alla vittoria (manca dal 22 Dicembre) tenendo conto che il quinto posto è distante quattro lunghezze. Di fronte un Ginosa che attualmente occupa la terzultima posizione con 15 punti a quattordici lunghezze dalla zona playout. La squadra biancazzurra, nelle ultime cinque uscite, ha perso quattro volte vincendone una sola, segnando un solo gol. Arbitro del match sarà il Sergio Cavalleri, della sezione di Treviglio, coadiuvato da Savio Capuano e Domenico Nasca, entrambi della sezione di Barletta.

Foto: Marcello Papagni