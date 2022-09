Campionati al via: Bisceglie nella tana del Real Siti, Unione Calcio e Don Uva in casa

Archiviata la parentesi coppa è tempo di campionato per Bisceglie, Unione Calcio e Don Uva che scenderanno in campo domenica 18 settembre con fischio d’inizio alle ore 15.30.

I nerazzurri di Cinque saranno di scena al “San Rocco” di Stornara per affrontare il Real Siti nel turno inaugurale del massimo campionato regionale. L’intento dei nerazzurri è di iniziare nel migliore dei modi il campionato per dare continuità alla qualificazione al turno successivo maturata in coppa seppur con qualche brivido. La squadra foggiana è reduce dall’eliminazione nel torneo regionale ad opera del Manfredonia e vorrà regalare la prima gioia casalinga ai propri sostenitori. La gara sarà diretta da Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia coadiuvato da Mario De Marzo e Davide Bono entrambi di Bari. Per quanto concerne la Coppa Italia, il Bisceglie è stato sorteggiato con l’Unione Sportiva Mola. La gara d’andata si disputerà al “Ventura” giovedì 6 ottobre. Ritorno due settimane dopo.

Al “Di Liddo” invece, l’Unione Calcio ospiterà il Corato. Si tratta di una sfida tra due squadre già estromesse dalla Coppa e che punteranno tutte le energie sul campionato per raggiungere i propri obiettivi stagionali. Una partita aperta ad ogni risultato considerando la voglia di entrambe le squadre di reagire all’esito avverso ottenuto una settimana fa. Gli azzurri infatti, dopo essere passati in vantaggio, vennero sconfitti per 2-1 dal Canosa. Il Corato invece, dopo aver azzerato lo svantaggio maturato nel match d’andata contro il Bisceglie, fu battuto ai calci di rigore. Nell’ultimo precedente tra le due squadre, i neroverdi si imposero per 2-0. Stefano Pezzolla di Bari è l’arbitro designato per il match e sarà affiancato da Luca Latini e Andrea Rizzi di Foggia.

Parte dall'”Alan Fasciano” di Spinazzola il campionato di Promozione Pugliese girone A per il Don Uva. I biancogialli, reduci dall’eliminazione in Coppa, vogliono iniziare con il piede giusto la competizione regionale. Non sarà semplice contro uno Spinazzola avversario sempre molto che ha conquistato la prima vittoria stagionale dinanzi al proprio pubblico. Direzione di gara affidata a Simone Pio Raspatelli di Foggia il quale sarà assistito da Gioacchino Defazio di Barletta e Nicolò Rossiello di Molfetta.

Foto: Emmanuele Mastrodonato