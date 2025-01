Bisceglie nella tana del Corato, sfida casalinga per l’Unione

Nuovo appuntamento di campionato per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 19 Gennaio alle ore 15.00 per disputare il venticinquesimo turno del massimo torneo regionale.

I nerazzurri puntano a proseguire la striscia positiva per avvicinarsi alle posizioni alte della graduatorie ed al contempo per aumentare il gap dalla zona playout. Non sarà semplice considerando che il Corato vuole interrompere l’astinenza di punti che dura da tre gare. Tra le due compagini vi sono otto lunghezze di differenza. Il Bisceglie ha sinora 34 punti contro i 26 dei neroverdi. Nel match d’andata le due squadre impattarono per 1-1 con le reti siglate da Joof e Sottile. La partita, che si giocherà al “Coppi” di Ruvo sarà diretta da Claudio Cacciapaglia di Bari affiancato da Roberto Nero di Barletta e Filippo Alfieri di Lecce.

Obiettivo riscatto per l’Unione Calcio che al “Di Liddo” se la vedrà con il Bitonto. Gli azzurri puntano al nono successo in campionato mentre, i neroverdi vogliono dare continuità a quanto di buono fatto nella vittoria con il Manduria. Di fronte il sesto miglior attacco contro la terza difesa più perforata. L’Unione infatti ha siglato sinora 33 gol mentre, il Bitonto ha subito sinora 37 reti. All’andata, i biscegliesi si imposero per 1-0 grazie al gol di Zinetti. Marco Albano di Taranto dirigerà l’incontro e sarà coadiuvato da Pietro Walter Soriano di Molfetta e Alessandro Laquintana di Foggia. Sul fronte mercato, l’Unione Calcio ufficializza di aver acquisito le prestazioni del portiere classe ’93 Roberto Troilo. Si tratta di un ritorno avendo indossato la casacca azzurra nel 2014/2015.

Foto: Emmanuele Mastrodonato