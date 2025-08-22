Bisceglie in crescita: superata la Soccer Trani nell’amichevole al “Ventura”

Prosegue nel migliore dei modi la preparazione estiva del Bisceglie, che al “Ventura” ha superato per 3-1 la Soccer Trani, squadra guidata dall’ex Gennaro Manzari. Mister Pino Di Meo può sorridere, avendo ricevuto indicazioni incoraggianti sullo stato di forma e sull’intesa del gruppo.

Il match si è sbloccato al 37’ del primo tempo grazie a Felice Taccogna, bravo ad approfittare di un’incertezza difensiva della retroguardia ospite e a depositare in rete a porta sguarnita. Nella ripresa la scena è stata tutta di Hamidou Sene, autore di una doppietta: prima il raddoppio al 63’ con un preciso diagonale nell’angolino basso di sinistra, poi il tris all’86’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Castro.

La Soccer Trani ha trovato il gol della bandiera al 76’ con una punizione trasformata da Morra, ma il risultato finale ha premiato i nerazzurri, apparsi già compatti e determinati nonostante i carichi di lavoro tipici del periodo di preparazione.

Un test positivo che lascia ben sperare per il cammino stagionale del Bisceglie, sempre più in sintonia con le idee del proprio tecnico. (Credit foto: Davide Del Mastro)