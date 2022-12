Impegno casalingo per il Bisceglie, Unione Calcio contro l’Orta Nova

La seconda domenica del mese di Dicembre coincide con l’ultima giornata del girone d’andata per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo il giorno 10.

I nerazzurri ospiteranno al “Ventura” l’Unione Sportiva Mola (fischio d’inizio ore 16.30) in quello che, classifica alla mano, si può definire uno dei big match del tredicesimo turno del massimo torneo regionale. I ragazzi di Cinque vogliono mantenere il primo posto dopo averla conquistata, seppur in coabitazione con il Manfredonia, domenica scorsa e mettono nel mirino il nono successo in campionato. L’Unione Sportiva Mola invece, è reduce da due pareggi di fila (entrambi per 1-1) e vuole avvicinarsi sempre più al quarto posto distante attualmente due lunghezze. La gara sarà diretta da Andrea Scarano di Seregno il quale sarà coadiuvato da Mario De Marzo e Davide Bono di Bari.

Un paio d’ore prima, al “Comunale” di San Ferdinando, toccherà all’Unione Calcio che affronterà l’Orta Nova. Gli azzurri vogliono tornare a fare punti dopo i due ko consecutivi con Manfredonia e Bisceglie per risalire posizioni in classifica. Di fronte la terzultima contro la penultima della graduatoria. I biscegliesi hanno ottenuto 15 punti contro i 13 dei biancazzurri. Non si escludono gol considerando che si affrontano il secondo miglior attacco contro la seconda peggior difesa. Francesco Pio Sarcina di Barletta dirigerà l’incontro e sarà affiancato da Andrea Rizzi e Pasquale De Meo di Foggia.

Foto: Emmanuele Mastrodonato