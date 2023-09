Bisceglie in casa per la prima vittoria, trasferte per Unione Calcio e Don Uva

Un match casalingo e due gare lontane dal proprio domicilio. E’ questo il programma con protagoniste Bisceglie, Unione Calcio e Don Uva che scenderanno in campo domenica 17 settembre alle ore 15.30 negli incontri valevoli per il secondo turno d’andata dei campionati di Eccellenza e Promozione.

I nerazzurri di mister Di Meo vogliono voltare pagina dopo un complesso inizio di stagione nel match del “Ventura” con il Real Siti. Bisceglie protagonista del mercato in queste ultime ore con diversi movimenti in entrata (spicca l’arrivo di Pignataro) ed in uscita. L’obiettivo è quello di conquistare la prima vittoria stagionale dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa. Di fronte un Real Siti reduce dall’affermazione di misura per 2-1 sul Nuova Spinazzola ma anche dall’eliminazione nella competizione regionale per mano del Foggia Incedit. Nell’ultimo precedente, i nerazzurri si imposero per 1-0 grazie al sigillo di Bonicelli nel finale.

Trasferta al “Ricciardelli” di San Severo contro la compagine giallogranata per l’Unione Calcio. I ragazzi di Monopoli mettono nel mirino il quarto successo di fila tra campionato e Coppa. Una partita aperta ad ogni risultato considerando la voglia dei padroni di casa di ottenere i primi tre punti della regular season dopo la sconfitta per 3-2 contro la Virtus Mola e concludere la settimana nel migliore dei modi avendo staccato il pass per il secondo turno di Coppa. Non sarà del match Conversano appiedato per un turno dal Giudice Sportivo.

Conclude il programma il Don Uva di scena al “Comunale” di Trani ospite del Città di Trani. I biancogialli puntano a fare punti lontani dal “Di Liddo”. I tranesi invece, per dare continuità al pareggio per 0-0 con lo Sporting Apricena.

Foto: Emmanuele Mastrodonato