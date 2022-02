Bisceglie-Gravina si gioca ad Andria, preso l’under Cianciaruso / INFO BIGLIETTI

L’incontro del campionato di Serie D tra Bisceglie e Gravina verrà disputato allo stadio degli Ulivi di Andria domenica 6 febbraio con calcio d’inizio alle ore 14.30. A comunicarlo in mattinata è stato proprio il club stellato, “a seguito dell’indisponibilità del prato del “Ventura”.

I tagliandi per i sostenitori nerazzurri possono essere acquistati tutti i giorni esclusivamente presso Bar San Giuseppe, in via G. Bovio 189, dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 15 alle 20. Domenica la prevendita proseguirà sempre presso Bar San Giuseppe dalle ore 8 alle 13. Per effettuare l’acquisto bisogna essere minuti di tessera sanitaria. I botteghini dello stadio di Andria resteranno chiusi nella giornata di domenica.

Costi dei tagliandi:

tribuna centrale € 20,00 (ridotto € 10,00) più prevendita;

tribuna laterale € 10,00 (ridotto € 8,00) più prevendita;

settore ospiti € 10,00 più prevendita (no ridotti).

Ridotti per donne e under 18.

Ingresso gratuito per i nati dal 01/01/2007 in poi, obbligatoriamente accompagnati da almeno un genitore. Per l’accesso allo stadio gli spettatori dovranno esibire necessariamente il green pass rafforzato ed indossare la mascherina FPP2. Oltre al green pass rafforzato, i tifosi dovranno mostrare all’ingresso un documento di identità.

Ore frenetiche per il sodalizio neroazzurro che ha irrobustito il pacchetto degli under con l’ingaggio di Andrea Cianciaruso. Esterno destro di centrocampo, il giovane barese (classe 2001) è cresciuto nelle giovanili del Monopoli, quindi nella stagione 2019/20 è stato tra i protagonisti della promozione del Molfetta dall’Eccellenza alla serie D. Lo scorso anno si è confermato in quarta serie a suon di prestazioni convincenti disputando ben 30 partite in maglia biancorossa, quasi tutte da titolare. Cianciaruso ha militato tra le file del Molfetta anche nella prima metà dell’attuale campionato totalizzando 6 presenze.

Bisceglie Calcio che amplia la rete di partnership presentando in una conferenza l’accordo di sponsorizzazione con Edil Togen oggi, ore 19, al ristorante “Sergio e Davide”. L’intesa verrà ufficializzata alla presenza del proprietario dell’azienda Piero Gentile e di suo figlio Alessandro: il marchio Edil Togen comparirà sulla divisa ufficiale nerazzurra a partire dal derby di domenica prossima contro il Gravina. All’incontro interverranno, tra gli altri, il presidente del Bisceglie Vincenzo Racanati ed il vicepresidente Gianni Porcelli.