Bisceglie Femminile, tra i pali conferma per Oselame

Il Bisceglie Femminile continua ad operare sul mercato dei rinnovi in vista della prossima stagione, ufficializzato in tale ottica tra i pali il prolungamento del contratto con Gabriela Oselame.

L’estremo difensore italo-brasiliano sarà il guardiano della porta neroazzurra per la quarta stagione consecutiva, un punto di riferimento per il club e per il roster biscegliese. Nella passata stagione Oselame è spesso risultata decisiva, come accaduto in occasione della vittoria a Montesilvano in stagione regolare ed al PalaDolmen contro la Kick Off nei playoff scudetto. Due le reti siglate dal talento sud americano che non disdegna iniziative verso la porta avversaria.

“Rinnovare con il Bisceglie Femminile? Una scelta naturale per me – dichiara Oselame – qui mi trovo bene, mi sento come se fossi a casa, credo sia il massimo per un’atleta. Dalla prossima stagione mi aspetto tante soddisfazioni, sia a livello personale che di squadra, bisogna migliorarsi sempre e non sentirsi mai arrivati”.