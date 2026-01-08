Bisceglie Femminile, sogno spezzato nel recupero: Team Bari in finale di Coppa Italia di Eccellenza

C’è una linea sottile tra esultanza e delusione, e sabato pomeriggio allo stadio “Gustavo Ventura” il Bisceglie Calcio Femminile l’ha vissuta fino all’ultimo istante. Le nerazzurre hanno sfiorato una storica qualificazione alla finale della Coppa Italia di Eccellenza, svanita soltanto nei secondi conclusivi di una semifinale intensa e carica di emozioni.

L’avvio è traumatico: al 4’ il Team Bari passa in vantaggio con Fontana, gelando pubblico e panchina. La reazione del Bisceglie, però, è immediata e orgogliosa. Le ragazze di mister Di Meo restano compatte, consapevoli che in caso di parità il regolamento avrebbe premiato le padrone di casa, e al 10’ trovano il pareggio: Carlucci finalizza al meglio un assist di Petruzzella, firmando l’1-1 che riaccende il “Ventura” e rimette le nerazzurre virtualmente in finale.

Da quel momento la partita si trasforma in una lunga battaglia. Il Bisceglie lotta con determinazione, difende ogni pallone con generosità e prova a colpire senza riuscire a trovare il gol della sicurezza. Il Team Bari spinge con continuità, aumentando la pressione, mentre il tempo scorre lentamente verso un traguardo che sembra sempre più vicino per le padrone di casa.

Il recupero, però, cambia tutto. Una punizione dal limite per le ospiti, la palla che arriva a Lospalluto, il tiro vincente e la rete che cala il silenzio sullo stadio. Il sogno si infrange così, all’ultimo respiro di una gara che sceglie il suo epilogo più amaro. Il fischio finale sancisce il 2-1 per il Team Bari, un risultato che non cancella però il percorso, il carattere e la dignità mostrati dal Bisceglie Femminile, uscito dal campo a testa alta.

Domenica il Bisceglie tornerà in campo in trasferta contro la Fabrizio Miccoli, una delle principali candidate alla vittoria del campionato, con l’obiettivo di rialzarsi immediatamente e trasformare la delusione in nuova energia.