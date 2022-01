Bisceglie Femminile sconfitto a Salsomaggiore dal TikiTaka Francavilla

Non porta bene questa volta l’Arena di Salsomaggiore Terme al Bisceglie Femminile che rimedia la sesta sconfitta stagionale contro il TikiTaka Francavilla nel tredicesimo turno di Serie A con un 5-1 finale.

Abruzzesi che schierano, rispetto all’andata, i neo acquisti Duda e Tampa. Oselame dopo un minuto chiude il varco prima a Bertè, poi a Bettioli. Parte meglio il TikiTaka e Bertè con un diagonale dalla destra sfiora il palo più lontano. Elpidio innesca Nicoletti, ma il suo mancino non crea problemi alla difesa abruzzese. Tampa divora il possibile vantaggio su imbucata di Bettioli. Le ragazze di Schurtz conducono le danze, il Bisceglie con il passare dei minuti migliora la fase di non possesso. Al 7’30” ripartenza Montufo, scarico per Marino che fallisce il possibile vantaggio neroazzurro. TikiTaka avanti in maniera fortunosa: Vanin calcia dalla distanza, Ion devia sul corpo di Bettioli che spinge in rete a porta sguarnita il più facile dei gol. Abruzzesi che provano la via del raddoppio, brava Oselame a respingere il tiro di Vanin. Gol del 2-0 che arriva con Tampa che concretizza un assist di Vanin su palla persa dalle pugliesi.

Nella ripresa Vanin mette sotto la traversa la rete del 3-0 con un bolide dalla sinistra. Un minuto e mezzo dopo Aurora Gerardi aumenta il parziale con la quarta marcatura di giornata. Bisceglie sfortunato perde Elpidio per un serio infortunio alla caviglia destra. Dall’11’ Di Chiano schiera Montufo quinta di movimento, ma è Vanin ad impegnare severamente Oselame. Al 12’30” Giuliano, servita da Vanessa, prova a realizzare il gol della bandiera ma la retroguardia avversaria chiude bene. Ion ha l’occasione al 15’30” ma tira a fondo campo. Trenta secondi dopo De Siena mette dentro la quinta marcatura di giornata per il TikiTaka. Nel finale Vanessa ci prova con un diagonale, l’estremo avversario respinge con il piede. Nell’ultimo minuto Montufo elimina lo zero dal tabellino delle reti segnate con un bel tiro all’incrocio dei pali.

Seconda sconfitta consecutiva per le neroazzurre che di fronte hanno una settimana intensa per provare a riprendere la giusta via.