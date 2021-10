Bisceglie Femminile ospita il Kick Off alla prima di Serie A

Vigilia di campionato per il Bisceglie Femminile che domani inaugurerà la stagione ospitando il Kick Off, ore 16 al PalaDolmen in occasione della prima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

Neroazzurre che arrivano pronte all’appuntamento e vogliose di cominciare con il piede giusto contro quell’avversario che qualche mese fa ha avuto la meglio in gara 3 dei quarti di finale scudetto. Una fase di preparazione accurata dove il nuovo tecnico Giuseppe Di Chiano ha preso confidenza con l’ambiente, lo stesso vale per i tanti nuovi innesti operati dal club presieduto da Nicolò Abbattista, “Le condizioni generali della squadra sono ottime – esordisce mister Di Chiano – abbiamo qualche piccolo problemino che in fase di preparazione è fisiologico, ma in generale la squadra è pronta per l’esordio. Iniziare con un risultato positivo è importante per poi continuare il nostro lavoro durante la sosta”.

Kick Off che ha cambiato molto in sede di mercato estivo, tra gli altri spicca l’ex Flavia Annese sino alla scorsa stagione in maglia neroazzurra, “Affrontiamo un avversario che come noi ha cambiato molto a livello di roster anche se la guida è sempre la stessa. Il Kick Off ha comunque inserito elementi di esperienza – continua il tecnico biscegliese – credo quindi che sarà una gara dove l’equilibrio potrà essere un fattore”.

Bisceglie Femminile che ritrova il pubblico amico del PalaDolmen dopo una stagione a porte chiuse, “Dobbiamo fare tesoro delle esperienze maturate durante le amichevoli di pre stagione. Una squadra che si mette bene in campo – prosegue – che sappia difendere le situazioni d’attacco avversario che si presenteranno e che possa fare la partita portandola a casa. Massima concentrazione senza portarsi in campo paure, serve cominciare bene il campionato”.

Prima esperienza nel futsal femminile per Giuseppe Di Chiano, storico capitano del primo Bisceglie C5 di Leopoldo Capurso e poi tecnico che ha maturato esperienze nel maschile, “Sono convinto che avremo delle difficoltà come inevitabile che sia, ma sono facilitato dal fatto di avere a che fare con delle professioniste, delle ragazze intelligenti che devono solo prendere consapevolezza dei loro mezzi. Se faremo questo salto tutte assieme – conclude Di Chiano – sono convinto che ci divertiremo”.

Il match sarà visibile in diretta streaming sul portale www.futsaltv.it