Bisceglie Femminile, nuovo ko esterno nel recupero di Serie A / CLASSIFICA

Si chiude con il settimo ko stagionale la trasferta del Bisceglie Femminile, sconfitto 2-1 dalla Kick Off in occasione del recupero della dodicesima giornata di Serie A.

Bisceglie Femminile che alla vigilia deve fare a meno della squalificata Oselame e dell’indisponibile Nicoletti. Presenti le tre ex di giornata: Annese da una parte, Elpidio e Vanessa dall’altra. Elpidio per Ion e la prima azione neroazzurra termina a fondo campo. Vanelli ci prova un paio di volte senza precisione, poi lo squillo di Bortolini con un diagonale dalla destra per le padrone di casa al 6’50” termina fuori. Ripartenza di Elpidio che macina la banda destra, ma il suo tiro viene respinto da Falconi. Kick Off che passa in vantaggio con Bortolini che al 15’57” insacca un pallone potente e preciso nell’angolino alla destra di Loconsole. Un minuto dopo Falconi respinge il tiro di Ion che tutta sola fallisce il pari. Bisceglie che spinge e raggiunge il pari con un gran gol di Giuliano che al 18’15” supera l’estremo avversario con un fendente dal limite. Ancora Giuliano sfiora il vantaggio prima del riposo, palla fuori.

La ripresa parte con il tentativo di Ziero che dopo due minuti sfiora il palo alla sinistra di Loconsole. Gara vivace nei ritmi per merito di entrambe le compagini. Vanelli dalla distanza non crea problemi all’estremo pugliese. Kick Off che si fa preferire nella ripresa, Bisceglie pronto a cercare di approfittare degli spazi. Al 4’ Elpidio centra in pieno il palo sugli sviluppi di un calcio di punizione, Kick Off di nuovo avanti con Ghilardi che direttamente da punizione buca barriera e portiere. Ziero sferra un diagonale che Loconsole in due tempi agguanta, ancora Loconsole in spaccata chiude il varco sul tentativo di Bortolini da banda destra. Kick Off a caccia del tris, Vanelli con un diagonale mette la sfera a lato all’8’. A meta tempo pugliesi che provano ad alzare il baricentro alla ricerca del nuovo pari. Kick Off che pareggia il conto dei legni con il palo di Bortolini all’11’. Bisceglie in pressione, Kick Off che con Bortilini si mangia nuovamente la terza rete. Falconi con il piede ferma il tiro di Elpidio per un Bisceglie anche sfortunato sul nuovo tentativo di Elpidio, destinato all’incrocio dei pali ma deviato con la nuca da Naiara in angolo. Dal 16’30” Di Chiano schiera Montufo quinta di movimento, ma si ritrova in inferiorità numerica per un rosso dubbio ai danni di Giuliano che fa imbufalire tutto l’ambiente pugliese. A poco più di due minuti le speranze vengono spente definitivamente per il 2-1 che regala la prima vittoria interna stagionale alle lombarde. Bisceglie che deve assolutamente reagire e domenica si va in casa del Granzette.

KICK OFF-BISCEGLIE FEMMINILE 2-1 (1-1 p.t.)

KICK OFF: Falconi, Ziero, Bortolini, Vanelli, Naiara, Ghilardi, Annese, Toth, Diodato, Bovo, Donato, Scarcella. All. Russo



BISCEGLIE FEMMINILE: Loconsole, Montufo, Ion, Giuliano, Elpidio, Marino, Jimenez, Loth, Soldano, Colamartino. All. Di Chiano



MARCATRICI: 15’57” p.t. Bortolini (K), 18’15” Giuliano (B), 5’30” s.t. Ghilardi (K)



AMMONITE: Ion (B)

ESPULSE: al 17’37” del s.t. Giuliano (B)



ARBITRI: Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Simone Zanfino (Agropoli) CRONO: Silvia Volonterio (Como)