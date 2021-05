Bisceglie Femminile ko in gara 1 playoff scudetto

Sconfitta per il Bisceglie Femminile che non riesce a ripetere l’impresa fatta in campionato. La Kick Off si impone 6-1 in gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di calcio a 5.

Il primo sussulto è delle biscegliesi con Tres Villa che, ben servita da Santos, strozza il tiro mettendolo a fondo campo. Kick Off avanti dopo due minuti con Vanin che dagli sviluppi di un corner avversario si invola verso la porta superando Oselame con un diagonale dalla destra. Exana trova la gran risposta del portiere biscegliese, Pomposelli raddoppia poco prima del 5’ su assist di Vanin. Gara in salita per le ragazze di Nico Ventura; Santos tira a lato, Oselame chiude bene su Privitera. La Kick Off preme sull’acceleratore e prima una grande Oselame sventa il tentativo di Elpidio, poi Vanin tutta sola fallisce il tris. Gol che arriva grazie alla stoccata di Exana, la cui puntata si infila alle spalle dell’incolpevole estremo neroazzurro. Prima dell’intervallo Matijevic scheggia il palo esterno della porta di Franco. La ripresa parte con il tentativo di Pomposelli, sventato ancora da Oselame. I ritmi calano notevolmente ed a trarne vantaggio sono le lombarde di mister Russo. Bisceglie in inferiorità numerica per via del doppio giallo rimediato da Tres Villa al 11’45”, ma il fortino pugliese tiene botta con il solo tentativo di Privitera che da due passi tira alle stelle. Ventura schiera Nicoletti quinta di movimento e la Kick Off ne approfitta andando a segno ancora con Vanin, autogol di Santos ed Elpidio. A 7 secondi dalla sirena il bel gol di Roberta Giuliano cancella il fastidioso zero dalla casella delle reti segnate.

Kick Off che si impone 6-1 e mercoledì 12 maggio, ore 16, si torna in campo per gara 2 al PalaDolmen. Bisceglie che per allungare la serie dovrà vincere. In caso contrario Kick Off in semifinale.

KICK OFF-BISCEGLIE FEMMINILE 6-1 (3-0 p.t.)

KICK OFF: Franco, Bertè, Vanin, Exana, Elpidio, Pomposelli, Bovo, Privitera, Sabatino, Bettioli, Plevano, Mannucci. All. Russo



BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Villa, Ion, Giuliano, Taina, Annese, Nicoletti, Marino, Matijevic, Porcelli, Rozo, Loconsole. All. Ventura



MARCATRICI: 2’20” p.t. Vanin (K), 4’50” Pomposelli (K), 15’40” Exana (K), 17’05” s.t. Vanin (K), 17’40” aut. Taina (K), 19’20” Elpidio (K), 19’53” Giuliano (B)



AMMONITE: Villa (B), Pomposelli (K)

ESPULSE: al 11’45” del s.t. Villa (B) per somma di ammonizioni



ARBITRI: Andrea Antonio Basile (Torino), Vincenzo Cammarano (Nichelino) CRONO: Domenico Di Micco (Cinisello Balsamo)