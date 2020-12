Bisceglie Femminile, ko casalingo con il Città di Falconara

Il Bisceglie Femminile chiude con una sconfitta il 2020 per quel che concerne le gare interne. A passare al PalaDolmen è il Città di Falconara che si impone 5-2 in occasione dell’ottava giornata del campionato di Serie A.

Partita subito vivace con entrambe le squadre che provano ad affrontarsi con spirito propositivo. Taty e compagne prevalgono dal punto di vista delle percentuali di possesso palla, ma è il Bisceglie a passare per primo in vantaggio con Tres Villa che dalla distanza, banda destra, scaglia un tiro preciso quanto potente che si insacca nell’angolino basso alla destra di Dibiase. La reazione del Città di Falconara è un mix di rabbia e classe. Luciani impatta dopo una bella azione corale al 5’, Marta un minuto dopo gira a rete da posizione centrale un tiro di prima intenzione. Le ragazze di Neri non si fermano, di rara bellezza unita a tecnica è il 3-1 di Taty che incrocia da banda destra alle spalle dell’incolpevole Oselame. Bisceglie che accenna la reazione, ma Annese per due volte spreca la possibilità di far rientrare il Bisceglie in partita prima dell’intervallo. Nella ripresa la gara rimane gradevole con il Bisceglie che prova a giocare a viso aperto dimostrando di essere in continua crescita. Uno scambio continuo tra Pereira e Dal’maz porta quest’ultima alla rete dalla corta misura che vale l’1-4. L’auto-palo di Ribeirete sfiora la chiusura anticipata del match, invece è Tres Villa a colpire nuovamente per il Bisceglie concretizzando una pregevole azione corale delle pugliesi. Per la brasiliana otto reti in altrettante gare. Nel finale Ventura prova Nicoletti quinta di movimento, a beneficiarne è il Falconara che intercetta palla e va in gol ancora con Taty per il definitivo 2-5 marchigiano.

Quarta sconfitta interna stagionale per le neroazzurre che adesso si concentrano in vista del match di sabato prossimo, probabile calcio d’inizio ore 15, quando renderanno visita al Granzette per l’ultima giornata del girone d’andata.

BISCEGLIE FEMMINILE-CITTÀ DI FALCONARA 2-5 (1-3 p.t.)

BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Nicoletti, Villa, Marino, Giuliano, Annese, Ion, Matijevic, Ribeirete, Soldano, Porcelli, Loconsole. All. Ventura



CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Luciani, Nona, Dal’maz, Guti, Marta, Sabbatini, Pereira, D’Amaro, Ferrara, Pesaresi. All. Neri



MARCATRICI: 4’38” p.t. Villa (B), 5’01” Luciani (F), 6′ Marta (F), 6’31” Taty (F), 4’44” s.t. Dal’maz (F), 11’53” Villa (B), 18’12” Taty (F)



AMMONITE: Villa (B), Guti (F)



ARBITRI: Antonio Nappo (Ercolano), Arrigo D’Alessandro (Policoro) CRONO: Domenico De Candia (Molfetta)