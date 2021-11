Bisceglie Femminile incrocia la corazzata Città di Falconara, diretta tv su Sky Sport

Nuova trasferta a Salsomaggiore Terme per il Bisceglie Femminile che alla Sky Arena, domenica 21 novembre alle ore 18.15, affronterà il Città di Falconara in occasione della quinta giornata di Serie A di calcio a 5.

Un momento favorevole per il sodalizio del presidente Abbattista che avrà l’onore di rappresentare la città in occasione della diretta su Sky Sport in occasione del match di domenica prossima. Neroazzurre reduci dalla bella affermazione interna contro il Granzette, maturata a 58 secondi dalla fine, “Così come spesso è accaduto in questo scorcio di campionato – esordisce il tecnico Giuseppe Di Chiano – l’approccio mi ha convinto in maniera importante anche contro il Granzette. In alcuni momenti della gara andiamo in difficoltà, ma sappiamo poi rendercene conto e ritrovare il giusto atteggiamento. Sicuramente va migliorata, invece, la gestione della palla. Un fondamentale che va approfondito e su cui lavorare ancora molto. Fondamentalmente il nostro percorso va bene – prosegue – stiamo lavorando benissimo, le ragazze mi danno ampia disponibilità, possiamo migliorare tanto però sono contento di come sta andando le cose”.

Domenica di fronte ci sarà un Città di Falconara ferito dopo il ko subito in casa della Lazio. Il roster a disposizione di Massimiliano Neri e tra quelli che si giocheranno lo scudetto, ma contro le biscegliesi dovrà fare a meno del talento di Rafaela Dal’Maz che ha rimediato un cartellino rosso contro le laziali, “Il Città di Falconara non ha certo bisogno di presentazioni. Una squadra composta da giocatrici esperte e di grande talento, abituate a giocare questo tipo di partite dove c’è particolare pressione. Noi di certo non ci andremo a snaturare – afferma Di Chiano – prepareremo la partita nel migliore dei modi giocando alla nostra maniera, poi sarà il campo come sempre il giudice sovrano. Sarà una partita dura, lo sappiamo bene, ma daremo tutto come stiamo facendo in questi prime partite, questo è sicuro”.