Bisceglie Femminile in terra sarda per l’anticipo di campionato

Vigilia di campionato per il Bisceglie Femminile, chiamato a volare in terra sarda per affrontare il Futsal Cagliari nell’anticipo della seconda giornata di Serie A di calcio a 5, previsto per sabato 24 ottobre alle ore 20.30.

La sconfitta di misura nel derby con l’Italcave Real Statte ha dato utili indicazioni per il lavoro in settimana delle neroazzurre, “Con la palla abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio e nelle conclusioni a rete – esordisce Micheli Tres Villa – a dimostrazione che dobbiamo affinare la conoscenza tra di noi nel più breve tempo possibile. In fase difensiva, poi, abbiamo mostrato alcune sbavature nelle marcature, un fondamentale che va corretto se vogliamo evitare di rincorrere sempre nel risultato”. Bisceglie che ha tenuto testa ad una squadra attrezzata per stare al vertice della classifica, buoni presupposti in vista di Cagliari, “Sono molto contenta della prestazione generale della squadra, soprattutto nella prima frazione di gioco dove siamo riuscite spesso ad imporre il nostro gioco contro una squadra forte, dimostrando personalità e capacità di stare in partita”.

Futsal Cagliari reduce dal 3-0 rimediato a Falconara con la squadra allenata da Cocco che vorrà rifarsi e portare a casa i primi punti stagionali, “Sarà partita dura – ammette Tres Villa – il Cagliari è una buona squadra, dobbiamo dare il 100% per provare a vincere in Sardegna, siamo consapevoli che l’avversario è di quelli tosti, ma abbiamo dimostrato con lo Statte che possiamo giocarcela”. Una grande prova ed un gol contro le tarantine, per Tres Villa l’esordio in neroazzurro è stato positivissimo, “Sono felice di dare il mio contributo al Bisceglie Femminile in questa stagione, era la prima partita di campionato, ovviamente non siamo al massimo fisicamente, ma mi sentivo comunque bene in campo. Speriamo di arrivare il più lontano possibile in questa stagione – conclude la brasiliana – e crediamo sia possibile”.

Bisceglie Femminile che in vista di Cagliari dovrà fare ancora a meno di Roberta Giuliano, Match che sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook: PMG Sport Futsal.