Bisceglie Femminile in campo per il recupero, in palio la qualificazione alla Final Eight

È un momento decisivo della stagione per il Bisceglie Femminile che in casa della Lazio nel recupero dell’undicesima giornata di Serie A si gioca la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Le neroazzurre sono reduci dalla sconfitta maturata a Salsomaggiore Terme contro il TikiTaka Francavilla. Un parziale severo che ha portato il gruppo capitanato da Susy Nicoletti ad analizzare in fretta gli errori commessi in vista del match di Fiano Romano. Al Bisceglie Femminile serve uscire con risultato positivo dal confronto contro la Lazio in modo tale da poter festeggiare matematicamente l’ingresso alle finali di Coppa Italia che si giocheranno al PalaDolmen. Altrimenti bisognerà aspettare l’esito del match tra Audace Verona e TikiTaka Francavilla. Se le venete non di aggiudicheranno l’incontro sarà il Bisceglie a staccare il pass.

Di fronte una Lazio che domenica scorsa non è scesa in campo contro l’Athena Sassari e che ha maturato due sconfitte nelle ultime uscite contro Italcave Real Statte e Granzette. Guai però ad abbassare la guardia contro una delle compagini più blasonate del panorama italiano e capace di reagire in maniera immediata alle situazioni di difficoltà. Mister Chilelli recupera Pinheiro, Grieco e Marchese che hanno scontato il turno di squalifica, mentre sul fronte neroazzurro lo staff medico monitora le condizioni di Aline Elpidio, uscita malconcia dal match contro il TikiTaka.

Diretta streaming del match su futsaltv.it a partire dalle ore 19.