Bisceglie Femminile in campo nell’anticipo contro la Lazio

Primo impegno casalingo del 2021 per il Bisceglie Femminile che nell’anticipo al venerdì (ore 20) attende al PalaDolmen la Lazio in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

La vittoria di Fiano Romano contro il Città di Capena ha dato ulteriori certezze ad un progetto tecnico in costante fase di crescita, “Contro il Capena – esordisce Patricia Ribeirete – abbiamo dato dimostrazione di essere cresciute sotto l’aspetto mentale. Non abbiamo avuto un buon approccio alla gara, siamo passate anche in svantaggio, ma con pazienza siamo uscite alla distanza ed abbiamo portato a casa una vittoria importante”. Bisceglie Femminile sesta forza del torneo, un risultato che potrebbe essere visto sotto varie prospettive, come ad esempio quello della brasiliana alla prima stagione in neroazzurro, “Siamo una squadra nuova, non abbiamo mai giocato insieme se non dall’inizio di questa stagione. Il tempo però sta dimostrando quanto siamo migliorare, ma abbiamo ancora molti aspetti sui quali lavorare, sia dal punto di vista tattico sia mentale. Il Bisceglie dimostra la sua forza con il passare del tempo, lo stesso vale per me che quando chiamata in causa cerco di dare il mio contributo aiutando la squadra partita dopo partita”.

Domani sera sulle tavole del PalaDolmen ci sarà la Lazio, quinta forza del torneo con quattro punti di vantaggio sulle neroazzure, ma una gara in più disputata, “Giocare contro la Lazio è sempre difficile – ammette Ribeirete – perché è una delle squadre meglio preparate dal punto di vista tattico. Il livello di attenzione deve essere estremamente alto contro squadre del genere, quindi penso che non ci sia una giocatrice specifica da osservare, dobbiamo stare molto attente all’intera squadra”. Prima stagione a Bisceglie, quattro gol e tanto spirito di sacrificio messo a disposizione di Nico Ventura da parte della sudamericana, “Penso che ci sia sempre qualcosa da migliorare, la nostra squadra è composta da giocatrici di alto livello, io cerco di essere attenta per imparare sempre da loro. In questa stagione – conclude Ribeirete – cerco sempre di trovare il mio spazio e credo che le opportunità avute le ho colte nel migliore dei modi”.

Bisceglie Femminile-Lazio sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook di PMGSport Futsal e di rimando sulla pagina del club a partire dalle ore 19.55.