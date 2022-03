Bisceglie Femminile in campo nell’anticipo col Bitonto, Loth: “Gara tosta, possiamo dire la nostra”

Intensa settimana per il Bisceglie Femminile nuovamente protagonista in campo nell’anticipo di venerdì 4 marzo, ore 21, in occasione del derby contro la Marbel Bitonto, valevole per la diciottesima giornata di Serie A.

Neroazzurre reduci dal ko di Montemesola, patito ad opera dell’Italcave Real Statte martedì scorso, “Sicuramente tornare a casa con i tre punti dalla Sardegna ha dato un po’ di serenità – afferma Nancy Loth – perché venivano da una serie di partite dove avevamo creato tanto, ma portato a casa pochi risultati nonostante le prestazioni. Contro lo Statte abbiamo provato a fare una gara importante, ma non ci siamo riuscite”. Tanti i fattori da tenere in considerazione partita dopo partita proprio nel momento in cui i punti hanno un peso specifico maggiore, “Ogni partita si sta rivelando in questo campionato sempre una battaglia – continua l’olandese – quindi dobbiamo esser brave a rimanere concentrate per tutti i 40 minuti per portare a casa punti che pesano il doppio da ora in poi”.

“Grande ex del derby di venerdì sera, Loth ha contribuito in maniera importante all’ascesa delle prossime avversarie del Bisceglie, “Venerdì arriva una squadra che sta facendo bene da inizio campionato. Ho ottimi ricordi della mia esperienza a Bitonto – dichiara – tutt’ora c’è gente che mi contatta e quindi vuol dire che qualcosina ho lasciato lì. Il Bisceglie deve fare attenzione a tutte le giocatrici, è superfluo dire una piuttosto che un’altra perché hanno una squadra di livello, ma se ripetiamo le prestazioni fatte vedere con Granzette e Falconara possiamo dire la nostra”. Sulla esperienza a Bisceglie Nancy Loth fa una analisi lucida e onesta, “Tutto sommato bene, ho trovato un gruppo sano, belle persone ed uno staff molto competente. Sto cercando di inserirmi nel contesto campo più velocemente possibile e su quello che chiede il mister. Ho grande voglia di rendermi utile e ripagare la fiducia che il Bisceglie ha avuto in me a dicembre”.

Bisceglie Femminile-Marbel Bitonto sarà visibile in diretta streaming su www.futsaltv.it a partire dalle ore 21.

Foto: Dabraga (Città di Falconara)