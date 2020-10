Bisceglie Femminile di scena al Memorial Gabriele Sandri

Allenamenti e amichevoli contraddistinguono sempre più i giorni che separano le ragazze del Bisceglie Femminile dal primo impegno ufficiale della stagione, datato 18 ottobre, quando al PalaDolmen si scenderà in campo per la prima giornata del campionato di Serie A nel derby con l’Italcave Real Statte.

Il tecnico Nico Ventura ed il suo staff continua nel programma di lavoro per permettere al gruppo di arrivare nelle migliori condizioni possibili in vista del derby con le tarantine. In tale prospettiva capitan Nicoletti e compagne, mercoledì 30 settembre, hanno affrontato in amichevole al PalaDolmen la Polisportiva Bitonto Femminile, il prossimo campionato protagonista per la prima volta nella sua storia in Serie A2. Per la cronaca il match è stato vinto dalle neroazzurre 2-1 con reti di Matijevic e Villa per le padrone di casa.

Riposo, lavoro e poi è già vigilia di un nuovo ed importantissimo test per le biscegliesi. Sabato 3 ottobre il sodalizio presieduto da Francesco La Notte sarà protagonista al PalaGems di Roma per disputare la settima edizione del Memorial Gabriele Sandri. A scendere per prime in campo (ore 14) saranno Pelletterie e Falconara, mentre alle 15.30 sarà il turno di Lazio e Bisceglie Femminile. La finale per il terzo posto verrà disputata alle ore 17.00, mentre la finalissima alle ore 18.30. Un test importante per le biscegliesi, al primo confronto stagionale contro avversari pari categoria che si incroceranno nel corso della prossima stagione.