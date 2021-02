Bisceglie Femminile di scena a Montesilvano, Nicoletti: “Daremo filo da torcere”

Nuovo impegno esterno stagionale per il Bisceglie Femminile, chiamato alla trasferta in casa del Montesilvano domani, 14 febbraio ore 16, in occasione della quattordicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

Neroazzurre che in settimana hanno analizzato la sconfitta contro la Lazio per capire le cause del 3-2 subito, come ci racconta il capitano Susy Nicoletti, “Se questa domanda mi fosse stata fatta a caldo avrei detto che dopo aver colpito quattro pali, forse è mancata la precisione sotto porta e magari un pizzico di fortuna. Però a distanza di giorni penso che ci manca ancora la freddezza da grande squadra, l’essere decisive quando serve. Stiamo lavorando bene e siamo in forte crescita, ma il nostro percorso è ancora in fase di sviluppo, dobbiamo avere pazienza e superare i nostri limiti attuali”. Un Bisceglie che sembra pronto per fare il salto di qualità, la formula giusta cerca di trovarla il capitano, “Sulla carta siamo un’ottima squadra, ma sappiamo bene che è sempre il campo a decidere. Ci sono ancora dei momenti, durante la partita, che non riusciamo a gestire nel migliore dei modi – ammette Nicoletti – e in serie A, soprattutto con squadre di grande valore, ogni errore lo paghi a caro prezzo. Credo che la squadra debba continuare a lavorare con umiltà, solo così potremo fare il salto di qualità”.

Domani si va in casa del Montesilvano, seconda forza del torneo con 29 punti in dodici gare disputate. Gli addetti ai lavori parlerebbero di un pronostico indirizzato dalla parte abruzzese, ma Nicoletti risponde con le doti da leader che non le sono mai mancate in carriera, “Non esistono partite dal pronostico chiuso, il Montesilvano è sicuramente la squadra più forte e completa del campionato, ma daremo filo da torcere fino all’ultimo respiro, ci teniamo a fare bene soprattutto dopo la brutta prestazione della partita di andata”. La seconda parte di stagione è cominciata da qualche settimana, gli obiettivi del Bisceglie sono tutti nelle parole dell’ex di lusso di questo match, “Tutte vorremmo sicuramente la qualificazione in coppa Italia (che questa decisione di giocarsi lo spareggio a stagione in corso ha messo in discussione) e poi riuscire a restare tra le prime squadre per poterci giocare i play off scudetto. Sarebbe una bella soddisfazione per la società – conclude la Nicoletti – che sta facendo grandi sforzi per metterci nelle migliori condizioni possibili”.

Montesilvano-Bisceglie Femminile sarà trasmessa in diretta streaming da PMGSport Futsal alle ore 16 e visibile anche sulla pagina Facebook: Bisceglie Femminile.