Bisceglie Femminile, con il Bitonto terzo stop stagionale / CLASSIFICA

Terzo stop stagionale per il Bisceglie Femminile, sconfitto dalla Marbel Bitonto in occasione della settima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

Al Pala Pansini di Giovinazzo, domicilio della bitontine, gara subito pimpante con Giuliano che impegna Tardelli ad un intervento. Subito dopo Oselame chiude sul tentativo di Diana Santos. Bitonto avanti con Lucileia che sblocca su imbucata di Taina Santos dopo tre minuti e mezzo. Neanche due minuti dopo arriva il raddoppio con la stessa Lucileia che dalla sinistra lascia sul posto Nicoletti ed insacca nel palo più lontano. Bisceglie che prova la reazione, Tardelli chiude bene sul tentativo di Marino. La padrone di casa non si fermano, il tris lo realizza l’ex di turno Taina Santos che poco dopo sfiora ancora la rete. La gara pende dalla parte delle ragazze di Marcio Santos che realizzano la quarta marcatura con Loth su assist di Taina. Un gran tiro al volo di Giuliano elimina lo zero dalla casella dei gol biscegliesi, un contropiede bitontino porta Diana Santos ad insaccare il 5-1. Nel finale di tempo Oselame protagonista su Lucileia, Elpidio calcia a lato da posizione centrale.

Ripresa che parte con Lucileia che dopo 17 secondi aumenta il divario a cinque reti di vantaggio, tre minuti dopo Elpidio fa 6-2 al 3’35”. Di Chiano schiera Ion quinta di movimento, Tardelli coglie il palo da casa sua. Il Bisceglie si sistema e più di una volta sfiora la terza marcatura con Giuliano, Pascual e Marino. Ion rimedia il secondo giallo e la conseguente espulsione, pochi secondi dopo cartellino rosso anche per mister Di Chiano (proteste). Oselame fa gli straordinari in inferiorità numerica con tre interventi super, Cenedese fa autogol, Lucileia quaterna personale per il 7-3 finale.

MARBEL BITONTO-BISCEGLIE FEMMINILE 7-3 (5-1 p.t.)

MARBEL BITONTO: Tardelli, D. Santos, Cenedese, Lucileia, Taina, Pezzolla, Loth, Othmani, Macchiarella, Pernazza, Pinto, Tempesta. All. M. Santos



BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Nicoletti, Ion, Giuliano, Elpidio, Montufo, Marino, Soldano, Caballero, Pascual, Loconsole, Colamartino. All. Di Chiano



MARCATRICI: 3’37” p.t. Lucileia (BIT), 5’21” Lucileia (BIT), 10’10” Taina (BIT), 13’39” Loth (BIT), 15’15” Giuliano (BIS), 16’08” D. Santos (BIT), 0’17” s.t. Lucileia (BIT), 3’35” Elpidio (BIS), 15’37” aut. Cenedese (BIS), 19’18” Lucileia (BIT)



AMMONITE: Cenedese (BIT), Taina (BIT), Elpidio (BIS), Ion (BIS), D. Santos (BIT)

ESPULSE: al 9’44” del s.t. Ion (BIS) per somma di ammonizioni



NOTE: al 9’44” del s.t. allontanato il tecnico Di Chiano (BIS)



ARBITRI: Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia), Andrea Seminara (Tivoli) CRONO: Vincenzo Buzzacchino (Taranto)

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA