Bisceglie Femminile chiude la regular season al PalaDolmen col Granzette

Cambia la manifestazione non l’avversario per il Bisceglie Femminile che, dopo il turno preliminare di Coppa Italia, ritrova il Granzette, calcio d’inizio ore 16, in occasione dell’ultima giornata della regular season di Serie A.

La vittoria in rimonta contro le venete rappresenta l’ultima fatica ufficiale delle neroazzurre, che domani al PalaDolmen dovranno chiudere in bellezza la terza stagione consecutiva in Serie A, “Non sarà una partita facile o scontata – esordisce Simona Porcelli. Affronteremo sì la stessa squadra di domenica scorsa, ma con motivazioni diverse. Il Granzette verrà a Bisceglie con il coltello fra i denti per rifarsi dello spareggio, ma soprattutto per fare punti per la salvezza. Il vantaggio sicuramente sarà la tranquillità con cui potremo scendere in campo. Non abbiamo niente da perdere e avremo la mente lucida”. Bisceglie Femminile matematicamente sesto con 22 punti, Granzette in piena lotta salvezza assieme al Futsal Cagliari, ma con l’obbligo di imporsi a Bisceglie. Indicazioni importanti alla vigilia del match, “Questa settimana abbiamo lavorato molto sull’intensità e ritmo di gara per non farci cogliere impreparate. Mi aspetto una partita fisica – analizza Porceli – aggressiva con un livello di intensità molto alto proprio perché loro devono fare necessariamente punti”.

Il momento decisivo della stagione coincide anche con quello più affascinante per le neroazzurre di Nico Ventura, capaci di centrare tutti gli obiettivi minimi prefissati, “Essere arrivate tra le migliori otto è già una grande soddisfazione. Partecipare a eventi come la Final Eight di Coppa Italia ed i playoff Scudetto richiederà il massimo dell’impegno da parte di tutte noi, e anche dello staff. Sono sicura che daremo filo da torcere a tutti – conclude Simona Porcelli – e che non molleremo fino al fischio finale”.

Bisceglie Femminile-Granzette sarà trasmessa in diretta streaming da PMGSport Futsal a partire dalle 15.55 e visibile anche sulla pagina Facebook: Bisceglie Femminile. (FOTO: FELICE NICHILO)