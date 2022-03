Bisceglie Femminile chiamato alla vittoria nell’anticipo casalingo contro il Padova

Il Bisceglie Femminile torna in campo e lo fa ospitando al PalaDolmen il Padova nell’anticipo del sabato pomeriggio, 19 marzo ore 16, gara valevole per la ventesima giornata di Serie A di calcio a 5.

Neroazzurre reduci dalla rimonta in casa delle campionesse d’Italia del Futsal Pescara con un recupero da 3-0 a 3-3, “Contro il Pescara – esordisce Federica Marino – abbiamo dato prova di carattere, forza e determinazione. È stato molto importante perché la squadra ha preso maggiore consapevolezza dei propri mezzi. È questa la strada giusta”. Un risultato del genere fa capire quanto sia alto il potenziale di questo Bisceglie che ha altalenato risultati di spessore a passi falsi inaspettati, “Una squadra non è mai la stessa durante il corso del campionato. Ci sono stati nuovi innesti – ricorda Marino – è subentrato un nuovo mister ad inizio stagione e tutto ciò ha richiesto tempo e lavoro che inevitabilmente hanno portato a fasi alterne. Adesso i meccanismi sembrano acquisiti e i risultati iniziano a vedersi”.

La compagine del presidente Abbattista è a caccia dell’ottava posizione che consentirebbe di disputare i playoff scudetto. Di fronte un Padova che spera ancora in una posizione playout, anche la situazione al momento non è affatto semplice, “Il Padova è una buona squadra, ha bisogno di punti e noi non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutarla – ammonisce la calcettista calabrese. Il nostro obiettivo è quello di fare una partita attenta, senza cali di concentrazione ed essere cinici”. Venete che dovranno fare a meno della squalificata Antonella Sabatino, espulsa nel turno precedente contro l’Audace Verona. Bisceglie Femminile che invece ha la possibilità di incamerare altri punti prima della sosta per un finale di stagione tutto da vivere tra coppa e campionato, “A breve arriverà la competizione più ambita della stagione, la Coppa Italia. Si tratta di partite secche dove il momento e il dettaglio faranno la differenza. Abbiamo il privilegio di giocare davanti al nostro pubblico – conclude Federica Marina – e questa sarà la nostra arma in più”.

Bisceglie Femminile-Padova sarà arbitrata da Arrigo D’Alessandro di Policoro e Giovanni Losacco di Bari; crono: Jacopo Giannelli di Bari. Match che potrà essere seguito in diretta streaming su www.futsaltv.it dalle ore 15.55.