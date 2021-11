Bisceglie Femminile chiamato al riscatto contro il Granzette

Riscattare il passo falso dell’ultimo turno e riprendere la marcia di un positivo avvio di stagione. Questi i buoni propositi in casa Bisceglie Femminile alla vigilia del match contro il Granzette, domenica 14 novembre ore 18, valido per il quarto turno del campionato di Serie A di calcio a 5.

Il 3-2 subito dall’Athena Sassari non ha di certo scalfito le certezze delle neroazzurre per lunghi tratti dominatrici dell’incontro. “Abbiamo fatto una bella prestazione – esordisce Gabriela Oselame – ma purtroppo la palla non ve voleva proprio sapere di entrare nella rete avversaria. Ho poco da commentare sul match di venerdì scorso semplicemente perché abbiamo fatto quasi tutto bene. Ci manca solo di essere più cattive sotto porta. Dobbiamo concretizzate le tante occasioni da gol che creiamo”. Sei punti dopo tre giornate sono comunque un bottino importante per il sodalizio del presidente Abbattista, “Abbiamo cominciato molto bene questa stagione – sottolinea il portiere biscegliese – abbiamo fatto sempre il nostro gioco senza snaturarci cosi come il mister ci chiede durante la settimana. Purtroppo è arrivata una sconfitta contro l’Athena Sassari però la squadra sta giocando molto bene. Speriamo di continuare così e sono sicura che possiamo toglierci delle soddisfazioni”.

Domenica in Puglia arriva un Granzette a punteggio pieno sfruttando al meglio il calendario a disposizione. Venete che nel proprio roster annoverano due ex di lusso come Buzignani e Pereira, “Il Granzette è una bellissima squadra. Dobbiamo stare attente – evidenza la brasiliana – alla forza complessiva del suo roster e non alle individualità. Ho avuto l’onore di giocare assieme a due loro giocatrici quando erano a Bisceglie e conosciamo l’importanza che ricoprono anche nel roster del Granzette. Mi aspetto una partita molto combattuta, non sarà affatto facile, ripeto dovremo sfruttare ogni occasione che saremo capaci di procurarci continuando a fare il nostro gioco. Sono sicura che sarà una bella partita da vedere.

Bisceglie Femminile-Granzette sarà arbitrata da Paolo De Lorenzo di Brindisi e Dario Pezzuto di Lecce; crono: Giovanni Losacco di Bari. Diretta streaming su Futsaltv.it a partire dalle ore 18.