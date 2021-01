Bisceglie Femminile chiamato al derby con lo Statte, Ventura: “Non siamo più una sorpresa”

Parte il giro di boa per il Bisceglie Femminile che domenica affronta la prima giornata di ritorno, decimo turno di Serie A di calcio a 5, andando a rendere visita alle cugine pugliesi dell’Italcave Real Statte.

Morale alto in casa neroazzurra che ha inaugurato il 2021 con l’investitura di Niki Abbattista come nuovo presidente (leggi qui) e l’arrivo dal Futsal Cagliari di Taina Santos (leggi qui). “Fisicamente stiamo bene – esordisce il tecnico Nico Ventura – abbiamo recuperato tutti gli acciacchi, tranne Rozo, e non vediamo l’ora di misurarci in questo girone di ritorno. Non siamo più una sorpresa per il campionato e vogliamo vedere se riusciamo a star seduti al tavolo delle grandi. Io penso di si, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo, a partire da domenica in casa dello Statte”. Tornando sull’ultimo arrivo l’allenatore biscegliese ne disegna le caratteristiche, “Taina ha qualità tecniche come poche in Italia, ha accelerazioni impressionanti ed un ottimo tiro. Credo che una così farebbe comodo a chiunque! La nostra squadra ha ormai una sua fisionomia tattica, Taina non ci obbliga a modificare granchè, ma ci consentirà di fare meglio quello che già facciamo e soprattutto di aumentare in maniera importante il peso in termini di gol ed assist”.

Di fronte un’Italcave Real Statte reduce dal 10-3 inflitto nel giorno dell’Epifania al Pelletterie e che qualche giorno prima ha imposto un pari casalingo al Montesilvano, “E’ una società storicamente abituata a vincere – sottolinea Ventura – e chi gioca li impara subito qual è la strada per arrivare al successo. Aldilà delle questioni tattiche o tecniche. Mentalmente è una gara che dobbiamo giocare al top, senza distrazioni e senza regalare nulla, ma soprattutto con la convinzione che possiamo giocarcela – dichiara – con il rispetto che si deve al valore di un avversario (anche quest’anno tra i più forti) ed al suo blasone. Renatinha? Si, è un fenomeno assoluto ed in quasi tutte le azioni importanti dello Statte c’è il suo zampino, per cui qualcosa ci inventeremo, ma sottovalutare le altre sarebbe un errore clamoroso”. Parte il girone di ritorno per il Bisceglie Femminile, inevitabile chiedere a Ventura quali siano le aspettative per il nuovo anno, “Abbiamo fatto un buon girone, considerando alti e bassi. Vorrei ‘simbolicamente’ fare un punto in più del girone di andata, e so che non sarà semplice, ma soprattutto spero di consolidare modo di giocare e personalità per prepararci al meglio alle gare che decideranno la stagione. Li sarebbe bello arrivarci come la mina vagante della stagione – conclude Ventura – una squadra contro cui per fare risultato bisogna sudare. Ci divertiremo”.

Italcave Real Statte-Bisceglie Femminile sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook: PMGSport Futsal a partire dalle ore 16.55.