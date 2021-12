Bisceglie Femminile cerca riscatto a Padova nell’anticipo di Serie A

Vincere per chiudere in bellezza il 2021 e rimanere in corsa per la migliore posizione possibile in ottica Final Eight. Con questi presupporti il Bisceglie Femminile sta preparando la trasferta in casa del Padova, anticipata a sabato 18 dicembre, in occasione della nona giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

La sconfitta interna contro il Futsal Pescara ha relegato le neroazzurre in ottava posizione, ultima disponibile per accedere alle finali di Coppa Italia. Nell’ultimo mese un punto in quattro gare, situazione da invertire al più presto possibile. “Non ho nulla da rimproverare alle mie ragazze – esordisce Giuseppe Di Chiano – perché domenica hanno fatto una grande prestazione contro un avversario di assoluto valore. Continuando su questa strada e lavorando sempre in questa maniera ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Idee chiare per il tecnico biscegliese in vista di Padova sulle correzioni da fare, “Dobbiamo migliorare sulle palle inattive perché regalare due gol nei primi minuti come concesso al Futsal Pescara non può andare bene. Le ragazze non si sono disunite, hanno comunque continuato a giocare la partita con il chiaro intento di recuperare e questo rappresenta un bel segnale in vista degli impegni futuri”.

Bisceglie Femminile che lontano da casa ha vinto contro il TikiTaka Francavilla, mentre il Padova è fanalino di coda con un punto ottenuto in casa del Kick Off, “Se a Padova giocheremo con l’attenzione, la cattiveria e l’intensità che ho visto domenica scorsa – conclude mister Di Chiano – sono convinto che arriverà la vittoria. Veniamo da un periodo non positivo sotto il profilo dei risultati, ma il calendario ci ha messo di fronte avversari tosti. Da qui alla fine del girone d’andata dovremo dare tutto”.

Padova-Bisceglie Femminile sarà visibile in diretta streaming su futsaltv.it sabato 18 dicembre a partire dalle ore 16.