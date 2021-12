Bisceglie Femminile, capitan Nicoletti presenta la sfida al Futsal Pescara

Il Bisceglie Femminile si appresta a chiudere il 2021 casalingo ospitando al PalaDolmen le campionesse d’Italia in carica del Futsal Pescara in occasione dell’ottava giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

Settimana partita con l’analisi sul ko di domenica scorsa nel derby, “II Bitonto ha sfruttato tutte le occasioni che abbiamo concesso. Purtroppo abbiamo commesso troppi errori individuali – commenta Susy Nicoletti – che contro certe squadre non ti puoi permettere. Sotto di 3/4 gol ci siamo un po’ disunite e non siamo più riuscite a giocare”.

Bisceglie Femminile che può vedere il bicchiere mezzo pieno in una stagione con più sorrisi che rimpianti, almeno sino ad ora. “Sicuramente siamo una squadra difficile da affrontare e questo l’avversario lo percepisce – sottolinea il capitano neroazzurro – però abbiamo tanto da lavorare. Dobbiamo essere più ciniche sotto porta e attente in fase difensiva. Nelle ultime due partite abbiamo subito dei gol più per nostre disattenzioni che per bravura dell’avversario e questo non va bene”.

Domenica arrivano le scudettate del Futsal Pescara che nello scorso weekend hanno messo da parte il campionato per prender parte alla Futsal WEC, competizione europea che ha visto le abruzzesi arrendersi solo in finale alle spagnole del Burela, “Arrivano le campionesse d’Italia, molto più forti dell’anno scorso come organico – evidenzia – ed hanno una mentalità vincente che è nel loro DNA da diversi anni. Ma non per questo dobbiamo partire sconfitte, dobbiamo fare la nostra partita. Ci sarà bisogno del miglior Bisceglie Femminile e che loro non siano nella loro giornata migliore”. Per il match di domenica mister Di Chiano potrà contare sul neo acquisto Vanessa (leggi qui).

Bisceglie Femminile-Futsal Pescara sarà visibile in diretta streaming su Futsaltv.it a partire dalle ore 17.