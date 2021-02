Bisceglie Femminile, altro test imporante contro la Kick Off

L’impresa di Montesilvano è già uno splendido ricordo consegnato agli archivi della storia del club, domani il Bisceglie Femminile è atteso da un nuovo e probante match contro la Kick Off in occasione della quindicesima giornata del campionato di Serie A.

In Abruzzo il 3-2 delle neroazzurre è stato il frutto di tante qualità messe assieme, “Nel futsal non esistono segreti – esordisce Taina Santos – ma il lavoro e la volontà di vincere. Contro il Montesilvano abbiamo messo tanta voglia e grinta e con la cattiveria giusta siamo riuscite a battere una delle squadre più forti del campionato e lo abbiamo fatto con merito”. La brasiliana è giunta a Bisceglie sei settimane fa, il tempo giusto per capire a che punto è il percorso del roster allenato da Nico Ventura, “Siamo in netta crescita. Negli anni le squadre del Bisceglie mi sono sempre piaciute per un unico fattore – sottolinea l’ex Futsal Cagliari – sanno giocare di squadra e quest’anno non è stato diverso. Abbiamo una rosa lunga e tutte hanno mezzi e qualità per giocare, chi più o chi meno tutte hanno sempre dato un contributo importante per il gioco della squadra. Ognuna ha il suo valore e potenzialità, questo sicuramente è un bel lavoro per il mister che deve scegliere e cercare di mettere la miglior formazione in determinate situazioni e momenti della partita”.

Domani al PalaDolmen arriva la Kick Off, terza forza del torneo e capace di fermare sul pari la capolista Città di Falconara domenica scorsa, un avversario di enorme qualità ma che le neroazzurre hanno già battuto nella gara d’andata, “La Kick Off sicuramente è anche una delle squadre più forti del campionato. Nel girone di andata – continua la brasiliana – abbiamo vinto e quindi la squadra ha dimostrato che tutto può succedere. In ogni gara si scrive una storia e sicuramente questa può essere una delle storie più interessanti da vivere, sempre con l’atteggiamento giusto perché abbiamo rispetto per tutti ma paura di nessuno. Vanin è indiscutibilmente la giocatrice che può sbloccare o complicare la partita – sottolinea – però non possiamo dare niente per scontato, hanno anche loro una rosa molto forte e tutte le giocatrici possono decidere l’incontro”. Nove gol in stagione, il primo in maglia biscegliese giunto a Montesilvano; Taina Santos analizza il suo momento e le prospettive stagionali, “Sono in un processo di crescita e adattamento, ho giocato appena tre partite con la mia nuova squadra, ma sono molto fiduciosa. La squadra c’è e penso che siamo sulla strada giusta. A livello personale non posso voler di meno – chiosa la Santos – voglio vincere sempre, soprattutto quando non sono favorita o quando dicono che non sarà possibile”.

Bisceglie Femminile-Kick Off sarà trasmessa in diretta streaming da PMGSport Futsal a partire dalle ore 16:25 e visibile sulla pagina Facebook del club.