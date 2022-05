Bisceglie Femminile alla volta di Falconara per gara-2 dei playoff scudetto

Il Bisceglie Femminile si appresta a viaggiare alla volta delle Marche per rendere visita al Città di Falconara e disputare gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto, domenica 8 maggio alle ore 18.

Il 6-1 maturato al PalaDolmen pone una seria ipoteca sulla qualificazione della compagine guidata Massimiliano Neri verso le semifinali. Pugliesi che avranno, quindi, la leggerezza di giocare una gara senza la pressione del pronostico, ma con il chiaro intento di onorare la maglia e provare a dare il massimo in campo.

“In gara 1 le nostre avversarie sono partite fortissimo – afferma mister Di Chiano – e noi non riuscivamo ad uscire dalla nostra metà campo. Nella ripresa alzando il baricentro della squadra le cose sono andate meglio, abbiamo accorciato nel risultato, sfiorato il pari, poi sul 3-1 loro ci siamo un disunite”. In vista della gara di domenica il tecnico neroazzurro afferma, “La squadra a livello fisico sta bene, certo il Falconara dal punto di vista tecnico non ha paragoni, quando alza la pressione non ti fa giocare e poi tecnicamente ha degli elementi che fanno la differenza nei momenti decisivi. Noi andremo a giocarci la nostra gara cercando di dare il massimo come abbiamo sempre fatto in questa stagione”.

Città di Falconara-Bisceglie Femminile sarà visibile in diretta streaming su futsaltv.it a partire dalle ore 18.

Foto: Libralato/Divisione