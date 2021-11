Bisceglie Femminile al PalaDolmen a caccia del riscatto nel derby

Tempo di derby in casa Bisceglie Femminile. Domenica prossima, 28 novembre ore 17, al PalaDolmen le neroazzurre ospitano l’Italcave Real Statte per la sesta giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

Bisceglie reduce dalla sconfitta di Salsomaggiore contro il Città di Falconara. Un ko che probabilmente non ha reso giustizia alla prestazione di Nicoletti e compagne, penalizzate dal risultato finale, “La settimana scorsa – esordisce Roberta Giuliano ex di giornata cosi come Nicoletti, Ion e Soldano – abbiamo affrontato una delle squadre più forti, complete e organizzate del nostro campionato. Quando sfidi un team di alto livello come il Città di Falconara, la possibilità di commettere errori deve diminuire perché sai che ogni singola sbavatura ti potrebbe costare un gol. Ripartiamo dalle cose positive in vista di domenica prossima”.

Classifica corta nella zona medio alta con ben sette squadre in tre punti, un fattore analizzato con Giuliano, “Questo è un campionato pieno di sorprese – afferma – dove niente è scontato e la sua bellezza sta proprio in tutta la sua imprevedibilità. La classifica inizia a prendere forma, ma è pur vero che nella seconda parte di stagione non si escludono colpi di mercato e il rinforzo delle squadre potrebbe spostare gli equilibri ai fini del piazzamento finale”. Domenica al PalaDolmen arriva una Italcave Real Statte incapace di fare punti in casa, ma che in trasferta ha vinto nella due precedenti uscite contro Padova e Audace Verona. Contro Renatinha e compagne, insomma, vietato abbassare la guardia, “Lo Statte è stata una delle squadre in cui ho giocato, la ricordo con immenso piacere ed uno dei suoi punti di forza è la determinazione. Dobbiamo aspettarci un avversario che ha fatto la storia del futsal, dotato di mentalità vincente e che ha voglia ed estremo bisogno di fare punti”.

Tre gol in stagione, due determinanti nel match vittorioso contro il Granzette, continuità nelle convocazioni in Nazionale ed un momento che può considerarsi soddisfacente per il talento siciliano, “Personalmente sto bene, mi sento in forma e mi preparo ogni settimana per mettere a disposizione la mia migliore performance ogni domenica. L’augurio è che si possa continuare così partendo proprio dalla sfida contro lo Statte”.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su futsaltv.it a partire dalle ore 17.