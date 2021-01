Bisceglie Femminile, Abbattista nuovo presidente

È Nicolò Abbattista il nuovo presidente del Bisceglie Femminile. La nomina è stata ratificata nelle scorse ore dopo un riordino delle cariche ufficiali.

Abbattista eredita il ruolo di numero uno del club da Francesco La Notte che per motivi di incompatibilità con altri ruoli istituzionali lascia la carica. “L’elezione a consigliere regionale mi porta a dover lasciare questo ruolo – dichiara La Notte – ma il mio supporto al club rimarrà intatto, come lo è stato sin dal momento della mia investitura a presidente. Auguro ad Abbattista di continuare nel lavoro svolto sino ad ora e sono sicuro che questa realtà con il supporto di tutti potrà nel tempo diventare sempre più un punto di riferimento sul territorio per quel che concerne l’attività sportiva al femminile”.

“Dopo un lungo percorso nel modo del futsal ricoprendo altre cariche – dichiara il neo presidente Abbattista – è arrivato il momento di prendere il timone del club. Negli anni ho maturato esperienza e conoscenze che intendo mettere a disposizione del Bisceglie Femminile, una realtà ambiziosa che vuole consolidarsi nel tempo sia a livello nazionale che sul territorio. Da soli non si può andare lontano, ma assieme alle altre figure dirigenziali abbiamo creato un bel gruppo che ci auguriamo possa togliersi delle soddisfazioni a medio lungo tempo”.

Oltre al ruolo di presidente affidato ad Abbattista, il Bisceglie Femminile potrà contare sull’apporto di Giuseppe Simone, confermato come vice presidente e Carlo Ferrante come consigliere. Nelle prossime ore sarà reso noto sul portale ufficiale del club l’organigramma societario completo.