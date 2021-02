Bisceglie Femminile a caccia di punti sul campo del Pelletterie

Penultimo impegno esterno della stagione regolare per il Bisceglie Femminile, impegnato domani (ore 14) sul campo del Pelletterie per la sedicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

Neroazzurre reduci dal 2-3 interno patito ad opera della Kick Off, “Domenica credo ci sia stata una buona prestazione da parte di tutte noi – esordisce Federica Marino. Quando perdi una partita, però, hai sbagliato qualcosa in più dell’avversario, dobbiamo cercare di non abbassare mai la guardia perché ogni calo di concentrazione in questo campionato lo paghi a caro prezzo e può valere tre punti”. Contro il Pelletterie non sarà una gara semplice, le ragazze allenate da Massimo Quattrini hanno perso domenica scorsa di misura, nel finale, in casa contro il Montesilvano. I 6 punti in classifica non devono trarre in inganno, le toscane si sono rafforzate nel corso del mercato di riparazione e l’arrivo di Maite la dice tutta sulla volontà di abbandonare la zona retrocessione, “Domenica avremo di fronte una squadra che non occupa le prime posizioni in classifica – ricorda Marino – ma di certo non è da sottovalutare, soprattutto in questo momento, rinforzata e ritrovata. Non sarà facile, ma il Bisceglie Femminile ha l’obbligo di andare a fare risultato su qualsiasi campo”. L’assenza di Roberta Giuliano, unita a quella della lungodegente Rozo, hanno complicato i piani di Nico Ventura, squalificato e quindi costretto alla tribuna domenica, “Il nostro gioco richiede la presenza di un pivot – analizza la laterale calabrese – e Giuliano è un elemento forte con queste caratteristiche. Bisognerà trovare delle alternative, questa squadra è stata formata per non trovarci mai scoperti”. Una buona stagione, due gol e tanta sostanza nel campionato delle 27enne in forza al Bisceglie, “A livello personale sento di poter crescere e dare un contributo ulteriore a questa squadra e questa società che merita tanto. L’augurio è di continuare a fare sempre meglio, a partire da domani”.

Pelletterie-Bisceglie Femminile sarà trasmessa in diretta streaming da PMGSport Futsal a partire dalle ore 13.55 e visibile sulla pagina Facebook del del club.