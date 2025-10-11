Bisceglie ed Unione puntano al successo nel prossimo turno di Eccellenza

Dopo le brillanti vittorie ottenute in Coppa, Bisceglie ed Unione sono alla ricerca della riconferma nell’ottava giornata di Eccellenza Pugliese. Gli stellati faranno visita al Gallipoli domenica alle 15:30 ed alla stessa ora gli azzurri ospiteranno il Toma Maglie.

I due mezzi passi falsi nelle ultime due uscite in campionato contro Atletico Racale e Brindisi hanno rallentato la corsa del Bisceglie Calcio, che resta comunque ancora imbattuta e seconda in graduatoria alle spalle del solo Taranto. I nerazzurri andranno a sfidare una squadra in ripresa dopo un avvio con il freno a mano tirato, attualmente tredicesima in classifica, che farà di tutto per vendere cara la pelle al collettivo guidato da mister Di Meo provando a dar seguito al successo infrasettimanale conseguito in Coppa. Ora però il Bisceglie può contare sul contributo del bomber di razza Nicola Citro, che completa un reparto d’attacco di pregevole fattura tra i più forti della categoria. L’arbitro dell’incontro sarà Alessandro Mengoli della sezione di Roma 1, assistito da Francesco Lullo e Vito Innamorato di Bari.

A caccia di continuità l’Unione Calcio Bisceglie, momentaneamente a quota 6 punti in classifica, a due lunghezze di distanza dal prossimo avversario A. Toma Maglie. I salentini sono reduci da due pareggi a reti inviolate di fila, proprio come gli azzurri, ed ancora imbattuti in trasferta. La compagine biscegliese, galvanizzata dal netto successo in Coppa contro la Virtus Mola, guarda con fiducia all’imminente impegno che si svolgerà tra le mura amiche del “Ventura”. La sfida sarà diretta dalla terna arbitrale molfettese composta dall’arbitro Marco Carlucci e dagli assistenti Dario Gagliardi e Pietro Walter Soriano.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO