Bisceglie ed Unione Calcio aprono il 2024 con due importanti successi / CLASSIFICA

Si apre nel modo migliore possibile il 2024 di Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che mantengono le prime due posizioni in classifica uscendo entrambe vittoriose dai match validi per il sedicesimo turno del campionato di Eccellenza, che ha segnato la ripresa delle ostilità dopo la lunga pausa natalizia.

Successo rotondo della capolista Bisceglie che viola il “Vicino” di Gravina, domicilio dello Spinazzola, con un eloquente 0-3. Partita praticamente perfetta quella dei nerazzurri che, sempre privi di Pignataro, sbloccano la contesa al 20’ con Lucero, al primo gol in maglia biscegliese. Il difensore argentino porta in vantaggio i suoi sorprendendo la difesa murgiana con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Petitti. Lo Spinazzola non resta a guardare e prova immediatamente a rispondere con Perez ma Suma risponde presente. Nel corso dei primi quarantacinque minuti i padroni di casa provano a riequilibrare la sfida ma la difesa stellata controlla con grande attenzione facendosi sorprendere solo a pochi istanti dal riposo quando l’ex Zaldua impegna severamente Suma, bravissimo a negare la gioia del gol all’attaccante dello Spinazzola.

Alla ripresa del gioco il copione non cambia con i padroni di casa che, con cuore e determinazione, cercano il pareggio ma la difesa ospite non concede molto ad eccezione di una conclusione imprecisa di Colonna. Il Bisceglie, tuttavia, non si accontenta di amministrare l’esiguo vantaggio e cerca di alzare i ritmi per chiudere la contesa non trovando però grandi spazi nell’attenta retroguardia murgiana. Solo una gran giocata può scardinare una delle due difese e l’episodio giusto arriva al 65’ quando il giovane Morisco si inventa la rete dello 0-2 con una meravigliosa iniziativa personale. Il terzino biscegliese recupera un pallone in zona offensiva avanza fino ai venti metri e lascia partire un sinistro chirurgico che si insacca all’angolino alle spalle di Liso. L’episodio sposta definitivamente l’inerzia della partita in favore della capolista che, quattro giri di lancette più tardi, ne approfitta per siglare lo 0-3 che mette i titoli di coda sul match. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla destra è Stefanini, lasciato colpevolmente solo dalla difesa murgiana, a segnare la rete del triplo vantaggio ospite. Il punteggio non cambia più nell’ultimo segmento di partita poiché i ragazzi di mister Di Meo riabbassano i ritmi limitandosi ad amministrare la situazione favorevole mentre lo Spinazzola non ha la forza di trovare quantomeno la rete della bandiera.

Grazie ai tre punti odierni il Bisceglie sale a quota 37 punti mantenendo la vetta della graduatoria e invariato il vantaggio sulle avversarie dirette Unione Calcio e Molfetta, ambedue vittoriose quest’oggi. Nel prossimo turno, in programma domenica 14 gennaio, i nerazzurri riceveranno al “Ventura” il Borgorosso Molfetta che ha aperto l’anno superando tra le mura amiche il Real Siti con il punteggio di 2-0.

Mantiene il passo della capolista l’Unione Calcio Bisceglie di Angelo Monopoli che, al termine di una gara ricchissima di emozioni, supera per 3-2 la Virtus Mola. Canonico 4-4-2 per i padroni di casa che si affidano alla coppia offensiva composta da Saani e Amoroso mentre gli ospiti senza alcun timore si presentano al “Di Liddo” con un 4-3-3 decisamente a trazione anteriore. Partono meglio i biscegliesi che sfiorano il vantaggio con Talin dopo appena sette minuti di gioco ma il pallonetto dell’argentino termina di poco alto. Dieci minuti più tardi ci prova anche Amoroso di testa ma il risultato è il medesimo con la palla che non trova lo specchio della porta. L’Unione sembra in controllo delle operazioni ma al 27’ passano in vantaggio gli ospiti con l’ex di turno Ingredda, il quale sugli sviluppi di un corner prende il tempo alla difesa biscegliese superando Lullo di testa. Il beffardo svantaggio non scalfisce il morale dei padroni di casa che dopo appena tre minuti trovano il pari con Amoroso ma l’arbitro annulla tra le proteste degli azzurri. Bufi e compagni spingono senza sosta per riequilbrare il match prima della pausa ma nel finale di frazione il grande protagonista è il portiere barese Cozzella che al 45’ si supera sulla splendida punizione di Talin e fa ancora meglio in pieno recupero quando neutralizza un calcio di rigore calciato da Amoroso, concesso per un fallo di mano di Sisto. Unione sfortunata e sotto nel punteggio per 0-1, dunque, all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa non demordono e cercano in tutti i modi la rete dell’1-1. Dopo un altro splendido intervento di Cozzella su Talin, il meritato pareggio azzurro arriva al 56’ con Saani, bravo a girare in rete un angolo di Zinetti. La partita a questo punto diventa bellissima con continui capovolgimenti di fronte infatti prima Brandonisio coglie il palo a Lullo battuto mentre al 60’ l’Unione completa la rimonta con Amoroso che si riscatta sull’assist del solito Zinetti. Sessanta secondi dopo Saani avrebbe la palla per chiudere la gara ma a tu per tu con Cozzella mette clamorosamente fuori. Gol sbagliato e gol subito recita la legge del calcio e al 67’ Linares fa 2-2 approfittando di una disattenzione della difesa azzurra. Nell’ultimo segmento di partita le due squadre vanno entrambe a caccia del successo ma i tre punti li porta a casa l’Unione Calcio, più cinica nel momento decisivo. Infatti dopo un meraviglioso intervento di Lullo al 72’ a negare il nuovo sorpasso al Mola sono gli azzurri a far propria la gara grazie alla perfetta incornata di Talin che al 77’ sfrutta l’ennesimo assist di giornata di Zinetti. Nel finale i padroni di casa si difendono con ordine incamerando tre punti di platino per il prosieguo della stagione.

Con questa vittoria l’Unione sale a 36 punti in classifica restando a contatto del Bisceglie capolista. Nel prossimo turno, domenica 14 gennaio, gli azzurri si recheranno in trasferta sul difficile campo del Foggia Incedit, oggi fermato sul 2-2 dal San Marco. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

