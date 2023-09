Bisceglie cerca continuità con lo Spinazzola, Unione Calcio a Mola, il programma completo

L’ultima domenica del mese di settembre coincide con la terza giornata del campionato di Eccellenza e Promozione nonchè con l’inizio della stagione per le compagini appartenenti alla Prima Categoria. Tutte le gare avranno come fischio d’inizio le 15.30.

Tre giorni dopo la vittoria contro il Corato, che ha permesso ai ragazzi di Di Meo di strappare il pass per il turno successivo di Coppa Puglia, il Bisceglie mette nel mirino la terza affermazione consecutiva tra campionato e Coppa nel match con la Nuova Spinazzola in programma al “Ventura”. Una buona occasione per i nerazzurri di collocarsi nelle posizioni nobilissime della graduatoria e chiudere nel migliore dei modi la settimana. Gli ospiti invece, sono reduci dal pareggio interno con il Canosa (sebbene la gara sia Sub Judice) e puntano al primo successo in campionato. Mister Di Meo dovrà fare a meno dello squalificato Konè. La gara sarà diretta da Fabrizio Consales di Foggia coadiuvato da Pierluigi Mazzarelli di Barletta e Roberto Nero sempre di Barletta.

Insidiosa trasferta per l’Unione che scenderà in campo ai “Caduti di Superga” di Mola per affrontare la Virtus Mola. Gli azzurri vogliono la terza vittoria consecutiva in campionato per mantenere la testa della classifica. La squadra molese, al contempo, riscattare il ko con il San Marco e mantenere l’imbattibilità casalinga. Tra le fila molesi militano due ex Unione. Si tratta dell’attaccante Manzari e del centrocampista Zingrillo. Dirigerà l’incontro Giorgio Caldararo di Lecce affiancato da Luca De Gaetanis di Brindisi e Pierpaolo Calabrese di Bari.

Secondo match consecutivo lontano dal “Di Liddo” per il Don Uva di scena al “Madre Pietra Stadium” di Apricena ospite dell’Apricena. Biancogialli a caccia del terzo sigillo di fila e con i favori del pronostico considerando che hanno quattro punti di vantaggio rispetto ai locali.

Chiude il programma la Virtus Bisceglie. I biancazzurri di Piccarreta ospiteranno sul sintetico cittadino l‘Ideale Bari nel turno inaugurale del campionato di Prima Categoria. L’obiettivo dei virtussini è quello di iniziare nel migliore dei modi la stagione agonistica 2023-2024.

Foto: Marcello Papagni