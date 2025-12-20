Eccellenza: Bisceglie e Unione di nuovo in campo per chiudere l’anno con un sorriso

Chiudere l’anno nel migliore dei modi. E’ questo l’imperativo di Bisceglie e Unione che scenderanno in campo domenica 21 Dicembre per disputare il ventunesimo incontro del campionato di Eccellenza Pugliese.

I nerazzurri sfideranno al “Ventura” il Polimnia con il chiaro intento di difendere il primato, proseguire la striscia positiva di risultati e continuare la propria imbattibilità interna per mantenere (o magari aumentare) il vantaggio sulle dirette inseguitrici. Tuttavia, non bisogna sottovalutare l’impegno visto che gli ospiti, allenati dall’ex Mancini, sono reduci dalla vittoria per 4-0 sulla Virtus Mola e vanno a caccia di punti per risalire posizioni in graduatoria. All’andata il Bisceglie si impose per 3-1 grazie ai gol di Martino, Lopez e Amoroso. Dirigerà l’incontro Valeria Pepe di Lecce coadiuvata da Cosimo De Stena di Molfetta e Samuele Calamo di Brindisi. Fischio d’inizio ore 15.30.

Un’ora dopo sarà la volta dell’Unione Calcio di scena al “Caduti di Superga” di Mola per affrontare la Virtus Mola. Gli azzurri arrivano all’appuntamento forti del colpaccio interno con il Taranto e vogliosi di conquistare l’intera posta in palio per cercare di accorciare il gap dalle prime quattro della classe. La compagine barese invece, punta al riscatto dopo i ko contro il Polimnia e Brindisi (entrambi per 4-0) ed al contempo continuare la striscia positiva di risultati interni che dura da 4 gare. La Virtus, dinanzi al pubblico amico, ha ottenuto 9 dei 12 punti fermando anche la capolista Bisceglie. Si tratta del quarto incrocio tra le due squadre tra campionato e Coppa con il bilancio che dice 2 vittorie Unione ed un pareggio. Mister Rumma dovrà fare a meno degli squalificati D’Elia e Diomandè. Ivo D’Ambrosia è il direttore di gara designato per l’incontro e sarà affiancato da Dario Gagliardi di Molfetta e Federico Tarantini di Barletta.

Foto: Emmanuele Mastrodonato