Eccellenza: Bisceglie e Unione si giocano tutto in 90 minuti

Ultimi 90 minuti del campionato di Eccellenza Pugliese per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 6 Aprile entrambe alle ore 16. Un turno particolare per le squadre biscegliesi che non possono sbagliare e sperare in risultati positivi dagli altri campi se vogliono puntare a raggiungere gli obiettivi prefissati.

I nerazzurri saranno di scena al “Bianco” di Gallipoli per affrontare la compagine giallorossa locale. Il Bisceglie mette nel mirino il diciannovesimo successo stagionale per consolidare la quarta posizione in classifica e sperare che il Polimnia non perda contro l’Acquaviva ed il Galatina non faccia risultato pieno con l’Unione. Difatti, secondo quanto previsto dal punto h) del C.U. numero 23 “ai soli fini della individuazione delle squadre seconde classificate che hanno accesso a successive fasi nazionali dell’attività di competenza (SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA), se il distacco tra le squadre 2° e 3° classificata, è pari o superiore a 7 punti, gli incontri di PlayOff non verranno disputati e la società 2° classificata accede direttamente a fase successiva (spareggi – promozione, nazionali tra le seconde classificate di ogni singolo girone dei Campionati di Eccellenza)“. Mister di Meo dovrà fare a meno dello squalificato Pedrini autore del decisivo gol nel match d’andata. Gallipoli – Bisceglie sarà diretta da Marco Matera di Bari coadiuvato da Nicolò Rossiello e Luca Bernardi di Molfetta.

Occhi puntati anche sul “Di Liddo” con l’Unione Calcio che se la vedrà con il Galatina. Gli azzurri devono assolutamente fare punti e sperare di scalare qualche posizione in graduatoria per salvarsi senza passare dai playout considerando che vi sono scontri diretti (Bitonto – Brilla Campi, Manduria – Racale). Ai biscegliesi infatti, potrebbe bastare anche un pareggio ma sperare che Bitonto e Massafra (gli azzurri avrebbero gli scontri diretti a favore) e Manduria (i biscegliesi hanno una lunghezza in più) non facciano punti. Il tecnico Rumma non potrà fare affidamento a capitan Bufi mentre, nella squadra ospite non saranno dell’incontro Passaseo e De Blasi. All’andata le due squadre pareggiarono per 1-1. Carlo Vigilante di Taranto è l’arbitro designato per l’incontro e sarà affiancato da Savio Capuano di Barletta ed Alessandro Bellarte di Molfetta.

Foto: Emmanuele Mastrodonato