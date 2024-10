Eccellenza: Bisceglie e Unione in cerca di riscatto

Il Bisceglie e l’Unione Calcio sono in cerca di riscatto questo weekend, cercando di risolvere il periodo negativo delle ultime settimane con dei risultati positivi nel prossimo, decimo, turno di campionato.

l’Unione Calcio viene da due pareggi, 0-0 in casa del Ginosa e 2-2 al Di Liddo contro la Nuova Spinazzola, e da una pesante sconfitta 0-3 contro il Barletta in Coppa; risultati che hanno rallentato l’ascesa degli azzurri arrivata nelle settimane precedenti e che adesso questi vogliono riprendere a partire dalla trasferta di domenica in casa del Molfetta, campo su cui l’Unione ha già vinto in questa stagione, contro una formazione in difficoltà in questo inizio di campionato, e che infatti per questo ha anche cambiato guida tecnica per cercare di risalire una classifica che li vede relegati nelle ultime posizioni.

Il Bisceglie Calcio, invece, viene da una sconfitta 1-0 maturata sul campo del Foggia Incedit, la quarta in appena nove giornate di un campionato che si sta lentamente trasformando in un incubo per i nerazzurri; che erano attesi a ben altre latitudini di classifica. L’avversario dei nerazzurri sarà il Galatina Calcio, che nell’ultimo turno è riuscito addirittura a fermare il Barletta sullo 0-0 e in classifica si trova a ridosso della zona playoff, e che pertanto rappresenta un avversario difficile; che ciononostante i nerazzurri devono riuscire comunque a superare se vogliono dare una scossa a questa stagione.