Bisceglie Calcio, definite date e orari dei recuperi con Monopoli e Catania

Con un grosso punto interrogativo, circa la gara Bisceglie – Casertana in programma domenica 15 novembre alle ore 17.30, a seguito della diciottesima positività nel gruppo squadra nerazzurro, la Lega Pro, con comunicato ufficiale n. 158, ha stabilito le date di recupero delle gare Bisceglie – Monopoli e Catania – Bisceglie valevoli per la nona e decima giornata d’andata che si sarebbero dovuti disputare rispettivamente domenica 5 novembre e giovedì 12 novembre.

Il derby pugliese si giocherà mercoledì 25 novembre alle ore 15.00 mentre, la sfida contro gli etnei mercoledì 2 dicembre sempre alle ore 15.00.

All’orizzonte quindi, si prospetta un periodo molto impegnativo per i nerazzurri di Bucaro dove, tra il 15 novembre ed il 6 dicembre, dovrà scendere in campo in 7 occasioni (Casertana, Avellino, Paganese, Monopoli, Potenza, Catania e Ternana).