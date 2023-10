Bisceglie chiamato alla reazione in Coppa Italia contro il Molfetta

Una sfida di cartello fondamentale, un confronto molto importante nonostante la stagione sia ancora nelle fasi embrionali. Significa tutto questo la gara tra Bisceglie Calcio e Molfetta, in programma oggi pomeriggio al “Ventura” alle ore 18, valevole come incontro d’andata del secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza.

Un derby che rappresenta indubbiamente il match clou dell’attuale turno del torneo tra le due formazioni sulla carta più accreditate della categoria. Le due squadre, tuttavia, arrivano al confronto con stati d’animo completamente opposti. Il Molfetta, infatti, approccia la doppia sfida forte di un inizio di stagione corrispondente alle attese mentre il Bisceglie cerca la scintilla per ribaltare un difficile avvio di campionato, caratterizzato da due sconfitte in appena cinque giornate. L’obiettivo primario in casa nerazzurra è dunque riscattare la pessima prova offerta in campionato contro la Virtus Mola e, soprattutto, alimentare le possibilità di proseguire il cammino in coppa guadagnandosi un vantaggio in vista del ritorno sul campo avverso. La missione, però, non è delle più semplici considerando lo strepitoso momento di forma degli ospiti che si presentano al “Ventura” da capolista solitaria in campionato con 15 punti frutto di cinque vittorie in altrettante partite disputate. A questo perfetto cammino nel girone A di Eccellenza, il Molfetta può aggiungere la roboante prestazione offerta nel primo turno della competizione tricolore nella quale gli uomini di mister Di Domenico hanno sommerso di gol, ben dodici, la Molfetta Sportiva, eliminata al termine di due derby senza storia terminati rispettivamente 7-0 e 5-2. Il Bisceglie, invece, si è guadagnato l’accesso alla doppia sfida con i molfettesi al termine di centottanta minuti combattutissimi con il Corato nei quali i nerazzurri hanno saputo rimontare gli avversari nel match di ritorno dopo aver ceduto per 2-0 ai rivali nell’incontro inaugurale della stagione. Proprio il 5-2 con il quale Pignataro e compagni riuscirono a ribaltare, nella gara di ritorno, le sorti della doppia sfida con i coratini rappresenta fino ad ora la migliore uscita dei nerazzurri in questo primo segmento di annata 2023/24. L’unica possibilità per ambire ad un risultato positivo da parte del Bisceglie è quella di replicare quel livello di prestazione, mantenere alta la concentrazione e limitare il più possibile gli errori per tutto l’arco dei novanta minuti. Quattro gli ex della partita, tre tra le fila del Bisceglie (Monaco, Mingiano e Farucci) e Dargenio tra i molfettesi mentre non sarà della gara causa squalifica il difensore Michele Aprile.

Bisceglie-Molfetta sarà diretta da Marco Saverio Racanelli di Bari, coadiuvato dagli assistenti Gianmarco Sorgente e Francesco Spinelli ambedue provenienti dalla sezione di Taranto. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)